باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دل پاییز و دشت‌های رو به خزان رفته، کتابخانه سیار نسیم دانایی و بهار دانش را مهمان کودکان می‌کند.‌

می‌روند تا پنجره‌ای به رویا باز کنند؛ قصه ها را در گوش کودکان زمزمه و پرواز به دنیای خیال را با کتاب آموزش دهند.

خستگی جاده سخت و آفتاب داغ را برق چشمان کودکان چاه پایاب از بین می‌برد.

یکی از کودکان این روستا می‌گوید: هر هفته این کتابخانه سیار می‌آید و برای ما قصه می‌گویند.

او ادامه می‌دهد: پارسال من ۵۰ کتاب به امانت گرفتم و هر هفته تا ۵ کتاب می‌توانم امانت بگیرم.

این کتابخانه سیار هر هفته علاوه بر امانت دادن کتاب، برنامه هایی، چون ساخت کاردستی، اوریگامی، شعرخوانی، قصه گویی، نمایش فیلم، نمایشنامه، بازی‌های بومی محلی و بازی‌های فکری را برگزار می‌کنند.

کتابخانه سیار تنها کتاب نمی‌برد، امید، لبخند و رویای فردای روشن را در دل هر روستایی که می‌رود، می‌کارد.

فعالیت‌های کانون سیار پرورش فکری کودکان و نوجوانان سبب شده تا محیطی شاد برای کودکان ایجاد شود و به استعدادیابی کودکان کمک می‌کند.

در دل مرز، کتابخانه سیار هر هفته می‌آید تا قصه‌ها و دانایی را زنده و مهمان دل کودکان کند تا لبخند امید در قلب هایشان همواره همچون دانش جاری باشد.