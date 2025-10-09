باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورایعالی بورس در مصوبهای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع سبب شد تا شورای عالی بورس ۳ مرتبه دیگر مهلت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را تمدید کند بر این اساس باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار میشد تداوم عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که سبب بلاتکلیفی و شکلگیری گلایه بسیاری از سهامداران شده است.
توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که ولیالله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح کرده بود: مهمترین دلیل توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر توقف معاملات نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمتها بود در حالی که سهام عدالت در شرکتهای بسیار خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این است که سهامداران سهام را نگهدارند و از منافع آن منتفع شوند.
مقاومتی در بدنه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وجود دارد
او در ادامه افزود: شورای عالی بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددی را برای سهام عدالت داشته است از اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس تصمیم بر توقف نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع میگرد؛ یک مقاومتی در بدنه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وجود دارد که متاسفانه تا الان هم به شکل کامل حل نشده و مجامع به شکل کامل برگزار نشده است.
او گفت: شورای عالی بورس سال ۱۴۰۲ یک مدلی را مصوب کرد که اگر سهامداران غیرمستقیم در مجمع مشارکت نکنند شرکتهای تعاونی واجد شرایط میتوانند به نمایندگی در مجمع شرکت کنند متاسفانه تا ۱۲ شهریور از ۲۸ شرکت سرمایهگذاری استانی تنها ۱۴ شرکت مطابق مدل مصوب شورای عالی بورس مجمع برگزار کردند.
در ادامه هم اکبر حیدری سخنگوی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مدت اخیر، به سبب برخی چالشها بعضی از سرمایهگذاریهای استانی مجامعشان به نتیجه نرسیده است.
او در ادامه گفت: علیرغم شرایط امسال، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاطمهای اداری و اقتصادی، ما تلاشهایمان را ادامه دادهایم و بخش عمدهای از چالشهای برگزاری مجامع سرمایهگذاری استانی مرتفع شده است و امیدواریم با تمدید مهلت که در شورای عالی بورس مصوب میشود، بتوانیم مجامع باقیمانده را به سرعت برگزار کنیم.
حیدری خاطرنشان کرد: مباحث متعددی در مورد بازگشایی نمادها وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر بخواهیم نمادها را بازگشایی کنیم، مدل بهینه این است که ابتدا مدل بهینه و نهایی سهام عدالت تعیین تکلیف شده و آیین نامه بر اساس آن اصلاح و سپس همه سرمایهگذاریهای استانی بهصورت هماهنگ اقداماتشان را انجام دهند. همچنین، انجام مجامع خواسته به حقی است که باعث شفافیت در صورتهای مالی و بهروزرسانی فرآیند انتخاب مدیران میشود، اما لزوماً برگزاری مجامع تا زمانی که دغدغههای دیگر مرتفع نشود، منجر به بازگشایی نمادها نخواهد شد.
ارائه درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
حیدری افزود: درخواست ما از شورای عالی بورس برای تمدید مهلت برگزاری مجامع مطرح شده و پیشنهادی با نظر مساعد سازمان بورس به عنوان دبیرخانه شورای عالی بورس به شورای تقدیم شده است حالا باید دید شورای عالی بورس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
کش و قوسهای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در حالی به چشم میخورد که بسیاری از سهامداران بر این باورند تنها تمدید زمان برگزاری مجامع کارساز نخواهد بود و این تمدیدها در صورت نظارت و برخورد با متخلفان در این زمینه است که میتواند موثر باشد چرا که سه مرتبه است زمان برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تمدید شده است، اما همچنان تعداد اندکی مجامع برگزار و تایید شدهاند و سالهاست سرمایه بسیاری از سرمایهگذاران در این نمادها بلوکه شده است.