فابیو کاناوارو با امضای قراردادی به ارزش چهار میلیون یورو در سال هدایت تیم ملی ازبکستان را بر عهده گرفت و به چهارمین مربی پردرآمد جهان تبدیل شد. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ازبکستان این رقم و خبر را تکذیب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فابیو کاناوارو، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا، در نهایت بعد از مذاکره با فدراسیون فوتبال ازبکستان قراردادش را به عنوان سرمربی جدید این تیم امضا کرد.

روزنامه روسی اسپورتس اکسپرس و چندین رسانه ایتالیایی گزارش دادند که کاناوارو سالانه چهار میلیون یورو از ازبک‌ها حقوق خواهد گرفت و بر این اساس به چهارمین مربی گرانقیمت دنیا تبدیل شد.

بالاترین حقوق فعلی متعلق به کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال برزیل، است که ۹.۵ میلیون یورو قرارداد دارد و پس از او توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم ملی انگلیس، با ۵.۹ میلیون یورو و یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان با ۴.۹ میلیون یورو بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند.

کاناوارو اکنون با روبرتو مارتینس، سرمربی پرتغال (چهار میلیون یورو) برابری می‌کند و از دیدیه دشان، سرمربی فرانسه (۳.۸ میلیون یورو) پیشی گرفت.
فدراسیون فوتبال ازبکستان می‌خواهد از اولین حضورش در جام جهانی به عنوان سکوی پرشی برای ارتقای جایگاهش در فوتبال بین‌المللی استفاده کند.
کاناوارو، برنده توپ طلای ۲۰۰۶ و اسطوره خط دفاعی ایتالیا، پس از بازنشستگی مربیگری گوانگژو اورگراند، النصر، تیانجین کوانجیان را بر عهده داشت و سال ۲۰۱۹ برای مدت کوتاهی هدایت تیم ملی چین را بر عهده گرفت. او در ادامه هدایت بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب را پذیرفت ولی نتوانست در هیچکدام از این تیم‌ها بیش از یک سال دوام بیاورد.

این خبر در حالی منتشر شده است که مسئولان فدراسیون فوتبال ازبکستان اعلام کردند حقوق چهار میلیون یورویی کاناوارو صحت ندارد و دریافتی این مربی ایتالیایی کمتر از این مبلغ است.

برچسب ها: تیم ملی ازبکستان ، مربی خارجی
خبرهای مرتبط
نایب قهرمان المپیک از بوتسوانا مربی دوومیدانی ایران شد
کاناوارو سرمربی ازبکستان در جام جهانی
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
آخرین اخبار
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم