باشگاه خبرنگاران جوان - فابیو کاناوارو، مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا، در نهایت بعد از مذاکره با فدراسیون فوتبال ازبکستان قراردادش را به عنوان سرمربی جدید این تیم امضا کرد.

روزنامه روسی اسپورتس اکسپرس و چندین رسانه ایتالیایی گزارش دادند که کاناوارو سالانه چهار میلیون یورو از ازبک‌ها حقوق خواهد گرفت و بر این اساس به چهارمین مربی گرانقیمت دنیا تبدیل شد.

بالاترین حقوق فعلی متعلق به کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال برزیل، است که ۹.۵ میلیون یورو قرارداد دارد و پس از او توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم ملی انگلیس، با ۵.۹ میلیون یورو و یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان با ۴.۹ میلیون یورو بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند.

کاناوارو اکنون با روبرتو مارتینس، سرمربی پرتغال (چهار میلیون یورو) برابری می‌کند و از دیدیه دشان، سرمربی فرانسه (۳.۸ میلیون یورو) پیشی گرفت.

فدراسیون فوتبال ازبکستان می‌خواهد از اولین حضورش در جام جهانی به عنوان سکوی پرشی برای ارتقای جایگاهش در فوتبال بین‌المللی استفاده کند.

کاناوارو، برنده توپ طلای ۲۰۰۶ و اسطوره خط دفاعی ایتالیا، پس از بازنشستگی مربیگری گوانگژو اورگراند، النصر، تیانجین کوانجیان را بر عهده داشت و سال ۲۰۱۹ برای مدت کوتاهی هدایت تیم ملی چین را بر عهده گرفت. او در ادامه هدایت بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب را پذیرفت ولی نتوانست در هیچکدام از این تیم‌ها بیش از یک سال دوام بیاورد.

این خبر در حالی منتشر شده است که مسئولان فدراسیون فوتبال ازبکستان اعلام کردند حقوق چهار میلیون یورویی کاناوارو صحت ندارد و دریافتی این مربی ایتالیایی کمتر از این مبلغ است.