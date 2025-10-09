در مراسمی از ورزشکاران مدال هموفیلی استان تهران تجلیل و تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیشب مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور بیماران هموفیلی در کانون هموفیلی استان تهران با حضور معصومه صادق زاده مدیرعامل کانون هموفیلی استان تهران، فرشید ارمیان معاون هیئت ورزشی بیماران خاص استان تهران، الناز یاری مدیر کانون هموفیلی استان تهران و تعدادی از ورزشکاران و خانواده هایشان برگزار شد.

صادق زاده گفت: چندین ورزش از جمله دارت، تنیس روی میز، شطرنج و شنا برای فعالیت بیماران هموفیلی مناسب است و ما در تلاش هستیم تا کلاس های را به صورت رایگان برای ورزشکاران برگزار کنیم.

او ادامه داد: تلاش می کنیم ورزشکاران تقریب شوند در کلاس های ما شرکت کنند. گروهی که از بیماران هموفیلی ورزش می کنند از لحاظ روحی و جسمی شرایط مطلوب تری داشته باشند.

فرشید ارمیان معاون هیئت ورزشی بیماران خاص استان تهران در مراسم تقدیر از ورزشکاران بیماران هموفیلی گفت: در سومین المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر که در خرداد و مرداد برگزار شد، ما برای اولین بار توانستیم زمینه حضور گروه های خاص را فراهم کنیم. گروه ام اس، هموفیلی، تالاسمی، دیابت و پیوند اعضا در این مسابقات شرکت کردند.

او ادامه داد: مسابقات در چهار رشته ورزشی پتانک، شطرنج، دارت و تنیس روی میز برگزار شد که در این مسابقات گروه هموفیلی حضور پیدا کردند و یکسری از بچه های هموفیلی مقام کسب کردند تا در جامعه دیده شوند. تلاش ما این است که این گروه ها دیده شوند.

ارمیان بیان کرد: ۲ سالن در مجموعه ورزشی حجاب پیش بینی کردیم و خوشبختانه بچه‌ها از حضور در این سالن‌های ورزشی استقبال کرده‌اند.