در مراسمی از ورزشکاران مدال هموفیلی استان تهران تجلیل و تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیشب مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور بیماران هموفیلی در کانون هموفیلی استان تهران با حضور معصومه صادق زاده مدیرعامل کانون هموفیلی استان تهران، فرشید ارمیان معاون هیئت ورزشی بیماران خاص استان تهران، الناز یاری مدیر کانون هموفیلی استان تهران و تعدادی از ورزشکاران و خانواده هایشان برگزار شد.

صادق زاده گفت: چندین ورزش از جمله دارت، تنیس روی میز، شطرنج و شنا برای فعالیت بیماران هموفیلی مناسب است و ما در تلاش هستیم تا کلاس های را به صورت رایگان برای ورزشکاران برگزار کنیم.

او ادامه داد: تلاش می کنیم ورزشکاران تقریب شوند در کلاس های ما شرکت کنند. گروهی که از بیماران هموفیلی ورزش می کنند از لحاظ روحی و جسمی شرایط مطلوب تری داشته باشند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
فرشید ارمیان معاون هیئت ورزشی بیماران خاص استان تهران در مراسم تقدیر از ورزشکاران بیماران هموفیلی گفت: در سومین المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر که در خرداد و مرداد برگزار شد، ما برای اولین بار توانستیم زمینه حضور گروه های خاص را فراهم کنیم. گروه ام اس، هموفیلی، تالاسمی، دیابت و پیوند اعضا در این مسابقات شرکت کردند.
 
او ادامه داد: مسابقات در چهار رشته ورزشی پتانک، شطرنج، دارت و تنیس روی میز برگزار شد که در این مسابقات گروه هموفیلی حضور پیدا کردند و یکسری از بچه های هموفیلی مقام کسب کردند تا در جامعه دیده شوند. تلاش ما این است که این گروه ها دیده شوند.
 
ارمیان بیان کرد: ۲ سالن در مجموعه ورزشی حجاب پیش بینی کردیم و خوشبختانه بچه‌ها از حضور در این سالن‌های ورزشی استقبال کرده‌اند.
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بیماران خاص ، بیماران هموفیلی ، ورزشکاران بیماران خاص
خبرهای مرتبط
شب پر ماجرا و مهتابی که افول نکرد
فرار از سرطان با اسبی به نام آران + فیلم
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شد
تعداد بیمه‌شده‌های فدراسیون‌های ورزشی/ ثبت ۴.۲ میلیون ورزشکار در ۱۴۰۳
در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک مطرح شد؛
زیان‌دهی ۳ میلیاردی شرکت توسعه بازرگانی
بیانیه فدراسیون‌های ورزشی در پی شهادت جمعی از فرماندهان، نخبگان برجسته و ملت شریف ایران
ارائه خدمات درمانی و پزشکی ورزشی با تعرفه ۵۰ درصدی برای ۶ گروه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
آخرین اخبار
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی ضرب شد
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان