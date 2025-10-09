عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:در شرایطی که تورم در جامعه وجود دارد و قطعات و مواد اولیه افزایش یافته افزایش قیمت خودرو طبیعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: افزایش قیمت خودرو یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در جامعه است. این افزایش قیمت به عوامل مختلفی بستگی دارد و نیاز به بررسی دقیق دارد تا مشخص شود آیا این افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی تولید است یا خیر.

وی ادامه داد: تورم و افزایش هزینه‌های تولید وقتی که کالایی مانند خودرو از ۳۰۰۰ قطعه مختلف تشکیل شده است، افزایش قیمت مواد اولیه این قطعات به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که تورم در جامعه وجود دارد، افزایش قیمت در همه کالاها، از جمله خودرو، طبیعی است.

طاهری اظهار داشت: بررسی قیمت نهاده‌هاسوالی که مطرح می‌شود این است که آیا میزان افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های واقعی نهاده‌ها و مواد اولیه آن است یا خیر. این نکته نیاز به تحلیل دقیق‌تر دارد تا مشخص شود آیا قیمت‌ها بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می‌شوند یا خیر.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تعارض منافعدر ایران، یکی از چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی، تعارض منافع است افزود: برخی از افرادی که شرکت‌های خودروسازی مانند ایران خودرو را اداره می‌کنند، خود تأمین‌کنندگان نهاده‌ها نیز هستند. این وضعیت می‌تواند به گران‌فروشی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها منجر شود.

طاهری توضیح داد: عدم نظارت کافیبر اساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی باید به دقت بررسی کنند که آیا قیمت‌های تعیین‌شده برای قطعات و خودروها واقعی است یا صرفاً فاکتور سازی شده است. این نظارت می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک کند.

وی اظهار کرد: در کشورهایی که با تورم روبرو هستند، افزایش قیمت خودرو امری طبیعی است، اما این افزایش باید تحت نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه قرار گیرد. شورای رقابت و سازمان حمایت باید به عنوان امین مردم، قیمت‌ها را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که قیمت‌ها بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می‌شود. در نهایت، هدف این است که خودروسازان بتوانند به اندازه قیمت تمام‌شده و سود معقول، فعالیت کنند و از زیان جلوگیری شود.