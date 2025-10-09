باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حانیه نخبه الفقهائی دبیر علمی اولین سمپوزیوم فناوری نوظهور در مهندسی بافت استخوان در حاشیه مراسم فناوری‌های نوظهور در مهندسی بافت در جمع خبرنگاران گفت: فناوری‌های نوظهور در درمان های دندان پزشکی موثر است.

به گفته وی فناوری‌های نوظهور به صورت ترکیبی در بالین و آزمایشگاه تولید و استفاده می شود؛ مهندسی بافت در پیوند اعضا کاربرد زیادی دارد.

حانیه نخبه الفقهائی ادامه داد: اکنون استفاده از فناوری های مختلف مانند سلول های بنیادی جهت ایجاد تغیرات مختلف در کیفیت درمان بیماران موثر است.

وی تاکید کرد: علم مهندسی بافت در سال ۱۹۹۳ میلادی به دنیا معرفی شده است و در حوزه دندان پزشکی در حدود ۱۵ سال در این زمینه فعالیت می کند. تحقیقات آزمایشگاهی در حوزه مهندسی بافت در ایران آغاز شده است.

وی بیان کرد: مهندسی بافت در پیوند استخوان کاربرد دارد، با انجام روش های مختلف مهندسی بافت پیشرفت زیادی در پیوند استخوان داشته ایم. با روش لیزر نیز، کار بازسازی بافت بدن انجام خواهد شد.

حانیه نخبه الفقهائی تصریح کرد: اکنون از طریق علم مهندسی بافت سلول‌های قلبی درست می شود.

وی ادامه داد: در این سمپوزیوم فناوری های نوظهور در حوزه بافت استخوان مانند سلول های بنیادی و مهندسی بافت را بررسی خواهد کرد. علم مهندسی بافت در پیوند استخوان کاربرد زیادی دارد.