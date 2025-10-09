یک منبع آگاه اعلام کرده که توافق‌ آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رویترز به نقل از منبعی که در جریان جزئیات توافق آتش بس غزه قرار دارد، گزارش داد که امضای توافق آتش‌بس غزه ساعت ۱۲ ظهر به وقت اراضی اشغالی (۰۹:۰۰ به وقت GMT) پیش‌بینی می‌شود.

این منبع افزود که انتظار می‌رود آتش‌بس پس از امضای توافق‌نامه، در غزه به اجرا درآید.

پیش از این  اسرائیل و حماس اعلام کردند که با اولین مرحله از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه موافقت کرده اند.

پیش از این یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که این توافق پنجشنبه به کابینه اسرائیل می‌رود. به محض اینکه رأی مثبت بدهند، اسرائیل باید به خط عقب‌نشینی مشخص شده بازگردد که باید کمتر از ۲۴ ساعت طول بکشد. سپس مهلت ۷۲ ساعته آغاز می‌شود و حماس در صورت امکان سعی خواهد کرد زودتر اقدام کند. ارزیابی ما این است که آزادی اسرا از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.»

