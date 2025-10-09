همزمان با اعلام وزارت راه وشهرسازی مبنی بر ایجاد یک سامانه موازی در حوزه فرآیند سامانه املاک واسکان از سوی دستگاه‌ها شاهد هزینه‌تراشی‌های بسیار در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، نسبت به نحوه اجرای پروژه حیاتی اتصال کد ملی به کد پستی ابراز نگرانی کرد و گفت: این فرآیند، برخلاف رویه اولیه، با تحمیل هزینه‌های گزاف بر مردم در حال پیشبرد است.

محمد امیر  اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این اتصال کلیدی از طریق سامانه املاک اسکان صورت پذیرد، اما به نظر می‌رسد که این مسئولیت مهم به سازمان پست واگذار شده است. این واگذاری، متأسفانه با وعده تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش شهروندان همراه خواهد شد.

وی افزود: ما هفته گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول محترم رئیس قوه قضاییه داشتیم، این مسئله را به صراحت مطرح کردیم. در پی این گفتگوها، بنا شد که قوه قضاییه با جدیت، سازمان‌هایی را که در اتصال به درگاه‌های ملی خدمات دولتی کم‌کاری می‌کنند، پیگیری نماید.

امیر با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون متبوع خود گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، این روند را رصد می‌کند و قطعاً در جلسات آینده، مسئولین مربوطه دعوت خواهند شد و ما مصرّ هستیم تا تعدیل لازم در این زمینه به طور کامل اعمال شود. نباید هزینه اضافی به مردم تحمیل شود و طبق قانون متولی اصلی اتصال کد ملی به کد پستی با سامانه املاک و اسکان است و نباید سامانه موازی و هزینه‌تراشی اضافی داشته باشیم.

