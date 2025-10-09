معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از اولویت های دولت چهاردهم عدالت آموزش است که یکی از نمادهای آن توسعه شبانه روزی ها به خصوص برای دختران دانش آموز ماست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- رضوان حکیم زاده با بیان اینکه، دانش آموزان پس از اتمام دوره ابتدایی و برای ادامه تحصیل چون امکان احداث مدارس متوسطه برای آنها در ابعاد کوچک وجود ندارد افزود:شبانه روزی ها ضامن تداوم تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم هستند.

حکیم زاده با اشاره به اینکه این موضوع در کانون توجه وزارت آموزش و پرورش و رییس جمهور قرار دارد افزود: ادامه تحصیل دانش آموزان درمناطق روستایی و عشایری برای ما اولویت دارد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم این هم افزایی و همکاری شکل گرفته منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و برابر برای دانش آموزان با احداث شبانه روزی ها شود.