معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه امروز زیست بوم جوانان در فضای مجازی است، گفت: از این زیست بوم در ترویج فرهنگ نماز بهره گرفته شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله محسن قمی ، معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در سی دومین اجلاس سراسری نماز گفت : گیلان مهد بزرگ مردانی چون بهجت فومنی، دکتر معین وپروفسور سمیعی و .... است.

وی با بیان اینکه گیلان خطه عالم پرور است، افزود: آیت الله بهجت فومنی با اخلاص و خضوع نماز اقامه می کرد به نوعی نماز می خواند و با اقامه نماز می خواست فرهنگ نماز را از سطح فردی به سطح اجتماعی برساند.

آیت الله قمی با اشاره به اینکه رشد جمعیت متدین در جهان طبق نظر سنجی ها و گزارش های دریافتی در حال افزایش است، تصریح کرد : این رشد در جمعیت بی دین ها در حال کاهش است.

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری گفت : بشر امروز احساس به معنویت دارد و احساس می کند یک گم شده ای در مسیر زندگی دارد.

وی به افزایش خودکشی در دنیا اشاره کرد و افزود : دومین بیماری بشریت افسردگی است،‌ سعی بر این شود که فرهنگ نماز در عرصه بین المللی ترویج شود.

آیت الله قمی به نسل جوان اشاره و اذعان داشت : جوانان زیست بومشان فضای مجازی است باید از این زیست بوم بهره گرفته شود و پیام نماز را در این فضا ارائه دهید.‌

وی با بیان اینکه نماز امتداد تمدن اسلامی است ، خاطر نشان کرد: فضای برای توسعه نماز در کشور فراهم است با همکاری دستگاهی مربوطه از رویکرد تبلیغی به سمت رویکرد فرهنگی گام بر دارید و دعوت عملی و بهره گیری از همه ائمه جماعت مورد توجه شود.

معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه ملت ایران با مسجد و نماز عجین شده اند، اظهار داشت : دشمنان هرگز نخواهند توانست بر این ملت نفوذ داشته بلکه با تهدیدات و تحریم ها ملت ایران منسجم تر می شوند.‌