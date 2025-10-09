برخورد ۲ خودرو در محور فیروزآباد - پل امامشهر یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز ۱۷ مهرماه با اعلام گزارش برخورد ۲ خودرو پژو پارس در محور فیروزآباد - پل امامشهر نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف یک نفر جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

عابد افزود: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
تصادف در محور دارالمیزان - مهر با یک کشته و ۵ مصدوم
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مولدسازی املاک دولتی، موتور محرک توسعه شهری در شهرستان‌ها
شیراز در آستانه هفته‌ای با طنین غزل و شکوه حافظ
افزایش ۷۰ درصدی تولید میوه بِه در بیضا