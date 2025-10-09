برخورد ۲ خودرو در محور فیروزآباد - پل امامشهر یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس اظهار کرد: امروز ۱۷ مهرماه با اعلام گزارش برخورد ۲ خودرو پژو پارس در محور فیروزآباد - پل امامشهر نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: در این تصادف یک نفر جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.
عابد افزود: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام محمد باقر (ع) قیروکارزین منتقل شدند.
رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.