خورسندیان گفت: تامین مالی۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش۱۸۲همت از سوی بانک مسکن تامین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون، نسبت به تامین مالی حدود ۳۸۶ هزار واحد مسکونی به ارزش۱۸۲همت اقدام کرده و در حال حاضر تعداد ۱۲۷ هزار واحد در قالب فروش اقساطی به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرعامل بانک مسکن بر رعایت کامل استانداردهای ساخت، ایمنی و زمانبندی تحویل در اجرای پروژهها تاکید کرد. بانک مسکن در این بازدید، از سوی نهادهای معرفی کننده و پیمانکاران مورد قدردانی قرار گرفت.
مدیرعامل بانک مسکن، با مجموع بیش از ۱۹۵۰ واحد مسکونی، از مهمترین پروژههای تأمین مسکن در شمال شرق کشور محسوب میشود که نقشی کلیدی در پاسخگویی به نیاز مسکن دارد.
پروژه ۱۱۲۰ واحدی «برکت» واقع در شهرک فرهنگیان بجنورد
خورسندیان در بازدید میدانی از پروژه ۱۱۲۰ واحدی «برکت»، ضمن ملاقات با مدیران اجرایی، کارشناسان فنی و نمایندگان متقاضیان، بر رعایت کامل استانداردهای ساخت، ایمنی و زمانبندی تحویل تاکید کرد و این طرح را یکی از پروژههای کلیدی نهضت ملی مسکن در شمال شرق کشور دانست.
وی از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه و نیز اعلام رضایت اداره کل راه و شهرسازی از کیفیت و سرعت اجرای کار توسط پیمانکاران بومی و متخصص استان قرار گرفت و در راستای کمک به تکمیل پروژه با درخواست پیمانکاران برای افزایش سقف تسهیلات تا ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
ساخت پروژه عظیم ۱۱۲۰ واحدی برکت در شهرک فرهنگیان بجنورد، از تیرماه ۱۴۰۱ آغاز و اکنون با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. این طرح، به دلیل ابعاد گسترده، حجم عملیات بالا و ظرفیت اسکان هزاران نفر، به عنوان یکی از ستونهای اصلی طرح نهضت ملی مسکن در استان شناخته میشود.
همچنین در قالب این سفر، مدیرعامل بانک مسکن از پروژه ۸۳۶ واحدی کاویانسازه در شهرک گلستان بجنورد بازدید کرد؛ طرحی که از تیرماه ۱۴۰۱ کلید خورد و در مدت کمتر از سه سال، با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به مرحله تحویل رسیده است.
خورسندیان در این بازدید، ضمن گفتوگو با پیمانکاران و متقاضیان، بر تسریع در فرآیند تحویل واحدهای باقیمانده و حمایت کامل تسهیلاتی بانک تأکید کرد و گفت: پروژه کاویانسازه نمونهای از تعهد و کارآمدی مجموعه بانک مسکن و همکاری بخش خصوصی است که به الگویی برای پروژههای مشابه کشور تبدیل شده است.
این پروژه در چهار فاز مجزا اجرا شد و در هر فاز، فرآیند عقد قرارداد، ساخت و تجهیز به صورت کامل انجام شده است. تاکنون ۳۰۵ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده و مابقی واحدها پس از تکمیل فرآیند انتخاب واحد و معرفی از سوی اداره کل راه و شهرسازی، آماده است تا در قالب فروش اقساطی واگذار شوند.
در بخش تسهیلات، واحدهای فاز نخست این پروژه (۳۵۶ واحد) از وام ۵۵۰ میلیون تومانی بهرهمند شدند و در سایر فازها، بهمنظور جبران هزینههای ساخت، متمم تسهیلات تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان به واحدها تخصیص یافته است.