انفجار گاز در یک واحد مسکونی در شهر جویبار ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار گفت: انفجار گاز در یک واحد مسکونی در مجتمع ۹۵ واحدی جویبار سبب بروز خسارت به چند واحد مسکونی شد
او با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، افزود: موج انفجار گاز به چند واحد مجاور این ساختمان بین ۳۰ تا ۷۰درصد خسارت زد.
مدانلو گفت: عوامل امدادی، هلال احمر وآتش نشانی به محض وقوع انفجار گاز در محل حضور یافتند و تا اتمام خدمات در محل مستقر بودند.
یکی از ساکنان واحدهای مجاور که دچار موج گرفتگی ناشی از انفجار شده است، گفت: قبل از انفجار، بوی گاز در واحد مسکونی استشمام و چند دقیقه بعد واحد روبهرو منفجر شد.
پایگاه اطلاعرسانی هلالاحمر مازندران نیز اعلام کرد بعد از دریافت گزارش وقوع انفجار و آتشسوزی در یک واحد مسکونی، گروه عملیاتی از پایگاه شهدای کوهیخیل جویبار به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش این حادثه ۴ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه پیشبیمارستانی، توسط گروه امدادی هلال احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی عزیزی جویبار منتقل شدند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران