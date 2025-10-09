انفجار گاز در یک واحد مسکونی در شهر جویبار ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار گفت: انفجار گاز در یک واحد مسکونی در مجتمع ۹۵ واحدی جویبار سبب بروز خسارت به چند واحد مسکونی شد

او با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، افزود: موج انفجار گاز به چند واحد مجاور این ساختمان بین ۳۰ تا ۷۰درصد خسارت زد.

مدانلو گفت: عوامل امدادی، هلال احمر وآتش نشانی به محض وقوع انفجار گاز در محل حضور یافتند و تا اتمام خدمات در محل مستقر بودند.

یکی از ساکنان واحد‌های مجاور که دچار موج گرفتگی ناشی از انفجار شده است، گفت: قبل از انفجار، بوی گاز در واحد مسکونی استشمام و چند دقیقه بعد واحد رو‌به‌رو منفجر شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی هلال‌احمر مازندران نیز اعلام کرد بعد از دریافت گزارش وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، گروه عملیاتی از پایگاه شهدای کوهی‌خیل جویبار به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش این حادثه ۴ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط گروه امدادی هلال احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی عزیزی جویبار منتقل شدند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

