باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نخستین همایش بینالمللی خیزش در برابر خردکشی با محوریت نقد و بررسی نظم کنونی در بهرهگیری از علم و فناوری، امروز (پنجشنبه) با حضور دهها تن از اساتید برجسته دانشگاههای تهران و سخنرانانی از کشورهای مختلف بهصورت مجازی آغاز به کار کرد.
در این رویداد علمی که با مشارکت ۷۰ نفر از اساتید شاخص دانشگاههای تهران بهصورت حضوری برگزار میشود، همچنین ۱۰ تن از اساتید و صاحبنظران بینالمللی بهصورت آنلاین به ارائه دیدگاههای خود خواهند پرداخت.
میثم فرجاللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو کمیته اجرایی همایش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هدف اصلی این برنامه، بررسی انتقادی استفاده از علم و فناوری در جهت مقاصدی چون ترور، خشونت و نسلکشی به جای بهکارگیری آنها در مسیر رفاه، صلح و پیشرفت بشریت است.
فرجاللهی افزود: این همایش سرآغاز مجموعهای از نشستهای تخصصی ماهانه در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، علوم کوانتومی، مخابرات و فضای مجازی خواهد بود. این نشستها با حضور دانشمندان داخلی و بینالمللی بهصورت پنلهای علمی برگزار میشود تا ابعاد مختلف این مسئله مهم بررسی و تحلیل شود.
وی با اشاره به خیزشهای علمی و اعتراضی در دانشگاههای سراسر جهان گفت: آنچه امروز در دانشگاههای آمریکا، اروپا، چین، روسیه و دیگر کشورها رخ میدهد، نشاندهنده یک بیداری جهانی در میان جامعه علمی است. ما در تلاشیم این حرکت را تقویت، راهبری و به صورت یک خیزش بینالمللی سازماندهی کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: «این رویداد محدود به ایران نخواهد بود و در سالهای آتی قصد داریم با همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی، همایشهایی مشابه را در کشورهای دیگر از جمله عراق، سوریه و لیبی که خود قربانی ترور نخبگان علمی بودهاند برگزار کنیم.»
وی همچنین با اشاره به ترور بیش از ۵۰۰ دانشمند عراقی و دهها نخبه علمی در دیگر کشورهای منطقه، تأکید کرد: این وضعیت ایجاب میکند که جامعه علمی جهان واکنشی جدی و هماهنگ به این روند داشته باشد. هدف ما، جهانیسازی این خیزش و بازگرداندن علم به مسیر اصلی خود یعنی خدمت به بشریت است.