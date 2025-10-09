باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عبور محور‌های اصلی لرستان–مرکزی و لرستان–خوزستان از محدوده شهری، به‌ویژه مسیر‌های خرم‌آباد–الیگودرز و بروجرد–اندیمشک، باعث شده که حجم قابل‌توجهی از وسایل نقلیه سنگین روزانه از درون بافت شهری دورود عبور کنند. این مسئله علاوه بر تشدید آلودگی صوتی و زیست‌محیطی، باعث فرسودگی زیرساخت‌های شهری، افزایش تصادفات و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است.

در چنین شرایطی، پروژه کمربندی دورود نه تنها یک طرح عمرانی بلکه یک ضرورت حیاتی برای توسعه متوازن منطقه محسوب می‌شود. این پروژه که سال‌هاست در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان قرار دارد، با هدف انتقال ترافیک عبوری به خارج از محدوده شهری طراحی شده است تا ضمن تسهیل تردد وسایل نقلیه سنگین، زمینه را برای رونق اقتصادی، گردشگری و زیست‌پذیری بهتر شهر فراهم کند.

ابعاد فنی و اجرایی پروژه

طول تقریبی کمربندی دورود حدود ۱۲ کیلومتر پیش‌بینی شده و مسیر آن از شمال‌غرب تا جنوب‌شرق شهر امتداد می‌یابد، به‌گونه‌ای که ارتباط محور‌های خرم‌آباد–بروجرد–الیگودرز و محور دورود–ازنا را به‌صورت یک حلقه پیرامونی برقرار می‌سازد. اجرای این پروژه شامل احداث پل‌ها، تقاطع‌های غیرهمسطح و مسیر‌های ایمن‌سازی شده برای عبور وسایل نقلیه سنگین است.

در سال‌های گذشته بخشی از مطالعات فنی و مسیرسازی انجام شده و عملیات عمرانی در چند قطعه آغاز گردیده است. با این حال، کمبود اعتبارات و مشکلات مربوط به تملک اراضی مسیر از مهم‌ترین چالش‌های فراروی این پروژه بوده است. انتظار می‌رود با تأمین بودجه از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، روند اجرای آن در سال‌های آتی سرعت گیرد.

پروژه کمربندی دورود مطالبه‌ای جدی از مردم

علیرضا بیرانوند فرماندار و فریبا بهاری معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان دورود با حضور در پروژه کمربندی شهرستان دورود نسبت به وضعیت پروژه و پیشرفت آن اطلاع حاصل نمودند.

در این بازدید، بیرانوند بر راه اندازی هر چه زودتر پروژه یاد شده تاکید ورزیده و آن را در راس مطالبات شهروندان دورودی قلمداد نمود.

پروژه کمربندی دورود و ضرورت راه اندازی هر چه زودتر آن را می‌توان مهمترین مطالبه کنونی شهروندان دورودی قلمداد نمود.

در پی رفع مشکل معارضین در مسیر احداث کمربندی، پیمانکار پروژه با جدیت در حال آسفالت باند‌های مسیر است و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از خاتمه سال پروژه مذکور به بهره‌برداری رسد.

پروژه کمربندی دورود نه‌تنها یک مسیر ارتباطی، بلکه پیونددهنده توسعه، امنیت، و آرامش شهری است. تسریع در تکمیل این پروژه می‌تواند الگویی موفق از مدیریت هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باشد. بی‌تردید، توجه ویژه دولت به این طرح و اختصاص اعتبارات کافی، می‌تواند دورود را از وضعیت ترافیکی کنونی رها کرده و زمینه‌ساز جهش در توسعه زیرساختی شرق لرستان شود.