باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع تایوان در گزارشی مدعی شد که چین در حال افزایش فعالیت‌های نظامی در نزدیکی تایوان و تقویت توانایی خود برای انجام یک حمله غافلگیرانه است و همچنین به دنبال تضعیف اعتماد به دولت با تاکتیک‌های «ترکیبی» جنگ آنلاین است.

تایوان که به صورت دموکراتیک اداره می‌شود و چین آن را قلمرو خود می‌داند، در پنج سال گذشته با فشار نظامی فزاینده‌ای از سوی پکن مواجه بوده است، از جمله حداقل هفت دور رزمایش بزرگ در اطراف این جزیره از سال ۲۰۲۲.

وزارت دفاع تایوان در گزارشی که هر دو سال یکبار منتشر می‌شود، مدعی شد: « چین تاکتیک‌های معمول آزار و اذیت منطقه خاکستری را در ترکیب با گشت‌های آمادگی رزمی مشترک، رزمایش‌های نظامی هدفمند و جنگ شناختی اتخاذ کرده‌اند و تهدیدی جامع برای ما ایجاد کرده‌اند.»

منطقه خاکستری به عملیات غیرجنگی طراحی شده برای اعمال فشار بر تایوان مانند گشت‌های گارد ساحلی، آسیب به کابل‌های زیر دریا و پرواز بالن‌ها اشاره دارد.

در این گزارش آمده است که گارد ساحلی چین در حال گسترش فعالیت‌های خود در اطراف تایوان است و ممکن است در آینده با هماهنگی ارتش، ضمن تمرین سناریو‌های حمله، «اقدامات مهار تهاجمی» را انجام دهد.

این وزارتخانه افزود که پکن همچنین از «جنگ ترکیبی» برای تضعیف اعتماد مردم به دولت و حمایت از هزینه‌های دفاعی و با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی برای تضعیف امنیت سایبری تایوان و بررسی نقاط ضعف در زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌کند.

این وزارتخانه گفت: «از طریق اقدامات نظامی متعارف و غیرمتعارف، هدف آن آزمایش قابلیت‌های خود برای حمله به تایوان و مقابله با نیرو‌های خارجی است.»

وزارت دفاع چین به درخواست اظهار نظر پاسخی نداد. چین استفاده از زور برای تحت کنترل درآوردن تایوان را رد نکرده است.

وزارت تایوان افزود که چین همچنین می‌تواند سعی کند به طور ناگهانی رزمایش‌ها را به حالت رزمی فعال تغییر دهد تا تایوان و حامیان بین‌المللی آن را غافلگیر کند و تهدیدی قابل توجه برای صلح و امنیت منطقه‌ای ایجاد کند.

این وزارتخانه اعلام کرد که در سال‌های اخیر، چین به طور گسترده از کشتی‌های تجاری غیرنظامی رو-رو برای عملیات حمل و نقل نظامی استفاده کرده و همچنان به توسعه تجهیزات تخصصی برای عملیات فرود در ساحل ادامه می‌دهد.

در این گزارش ادعا شده است که چین از یک «ارتش سایبری حرفه‌ای» برای دستکاری حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و پر کردن آنها با اطلاعات نادرست استفاده می‌کند تا در جامعه تایوان تفرقه ایجاد کند و اعتماد به دولت را تضعیف کند.

این وزارتخانه مدعی شد که چین همچنین از فناوری دیپ‌فیک برای ساخت ویدیو و از هوش مصنوعی برای «تولید لفاظی‌های سیاسی دوقطبی» استفاده کرده است.

چین، لای چینگ-ته، رئیس تایوان را یک «جدایی‌طلب» می‌داند. لای ادعا‌های خودمختاری پکن را رد می‌کند و می‌گوید که فقط مردم این جزیره می‌توانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.

دولت تایوان یک برنامه نوسازی نظامی را آغاز کرده و متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰، ۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کند.

این گزارش یک روز قبل از سخنرانی کلیدی لای در روز ملی منتشر شد. چین سال گذشته پس از همان رویداد، رزمایش‌هایی را برگزار کرد که به گفته آن، هشداری به «اقدامات جدایی‌طلبانه» بود.

آخرین رزمایش رسمی چین در اطراف تایوان در ماه آوریل برگزار شد، هرچند هواپیما‌ها و کشتی‌های جنگی این کشور تقریباً روزانه در آسمان و آب‌های نزدیک به این جزیره فعالیت می‌کنند.

منبع: رویترز