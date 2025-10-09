باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حجت الاسلام مشهوری در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه جدید یامچی گفت:ائمه جمعه نیز بایستی رابطه تنگاتنگی با مردم و مسئولین در حوزه فعالیت داشته باشند.

حجت الاسلام مشهوری به دوری از تشریفات بین مردم و ائمه جمعه نیز اشاره کرد و گفت:رابطه معنوی میان ائمه جمعه و مردم بایستی بدون واسطه و تشریفات باشد و دفتر امام جمعه بایستی ملجا و پناه اقشار مختلف مردم باشد.

حجت الاسلام مشهوری گفت: ائمه جمعه در ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی مردم نقش مهم و محوری بر عهده دارند و تحقق بخشی به مطالبات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیگر وظایف ائمه جمعه است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی امام جمعه شهرستان مرند در این مراسم به نقش ساده زیستی در بین روحانیت اشاره کرد و گفت: روحانیت که از مردم هستند زندگی ساده را به تمام دارایی‌های دنیا ترجیح می‌دهند و اگر طلبه یا روحانی پس انداز هم داشته باشد در راه فقرا تقسیم و خود را در زندگی ساده آنها شریک می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی به حفظ اصول بنیادین انقلاب اسلامی و تلاش در جهت وحدت حداکثری مردم از دیگر تکالیف روحانیت است اشاره کرد گفت:حفظ و تقویت امنیت کشور نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان و الگوگیری از سبک زندگی و باور‌های شهدای عزیز است این روز‌ها باید نسل جوان را بیش از پیش با تاریخ اسلام آشنا کنیم و زمینه حضور آنها را در پیشبرد اهداف تعالی انقلاب اسلامی فراهم سازیم.

گفتنی است طی حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام اصلانی به امامت جمعه یامچی منصوب و از زحمات حجت الاسلام طباطبایی قدردانی شد.

این مراسم با شرکت روحانیت، خانواده شهدا و ایثارگران و مسئولین ادارات در محل مسجد جامع یامچی برگزار شد.