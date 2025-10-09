باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم

تاریخ نگار در مورد پایتخت شدن تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ نگار با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص پایتخت شدن تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
