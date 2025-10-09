رئیس فدراسیون کبدی گفت: در مسابقات جهانی بنگلادش کار تیم ملی بانوان با وجود تیم‌های قوی چون هند، تایلند و چین تایپه سخت است و به مدال طلا نمی‌رسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی درباره مسابقات پیش روی تیم‌های ملی کبدی، اظهار داشت: در این مدت مسابقات قهرمانی کشور جوانان پسر را برای حضور در رقابت‌های جهانی، پیکارهای کشوری امیدهای بانوان به عنوان انتخابی تیم ملی جهت شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و قهرمانی دستجات آزاد انتخابی بازی‌های ساحلی چین را برگزار کردیم. تاریخ دقیق مسابقات جوانان جهان در اصفهان را هنوز مشخص نکردیم و احتمالا اواخر امسال برگزار خواهد شد.

وی افزود: اردوی ۲۰ روزه‌ای را برای دختران و پسران در کیش داشتیم. بچه‌ها خود را برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده می‌کنند. به خاطر همسان‌سازی شرایط آب و هوایی این اردو در کیش برگزار شد زیرا آب و هوای کیش مانند بحرین است. بچه‌ها اردوی بلندمدت و خوبی داشتند و این اردو از نظر روحی و روانی و آب و هوایی خیلی ارزشمند بود. آنها در این اردو به لحاظ فنی رشد کردند.

رئیس فدراسیون کبدی ادامه داد: تیم‌های کبدی جوانان دختر و پسر ما ۲۴ مهر به این بازی‌ها اعزام می‌شوند و ۲۷ مهر این رقابت‌ها شروع می‌شود و اول آبان فینال این مسابقات است. مطمئن هستم که دختران و پسران ما با قدرت در فینال این رقابت‌ها حضور دارند و برای طلا می‌جنگند. تیم قدرتمند هند در طرف دیگر زمین است و هر تیمی که فنی‌تر و باهوش‌تر عمل کند، مدال طلا را کسب خواهد کرد اما به نظرم طلا در بحرین از آن ماست.

وی در پاسخ به اینکه آیا زنان ما در مسابقات جهانی بنگلادش به مدال طلا می‌رسند، خاطرنشان کرد: بیست و چهارم آبانماه تیم ملی کبدی زنان به بنگلادش اعزام می‌شوند و در بخش بانوان به ویژه در رده بزرگسالان کار ما سخت است و به مدال طلا نمی‌رسیم. جدا از هند، تیم‌های چین تایپه، کره جنوبی و تایلند خیلی قوی هستند. به خصوص اینکه چین‌تایپه در همه ادوار بازی‌های آسیایی هانگژو تیم ملی زنان ایران را شکست داده است. هند در دور مقدماتی بازی‌های هانگژو برابر این تیم مساوی کرد و در فینال با یک اختلاف باخت. اگر داور نبود، چین تایپه قهرمان می‌شد.

اورسجی یادآور شد: تیم چین تایپه تمرینات گسترده و منسجمی در دانشگاه تربیت بدنی دارد. آنها به صورت گلخانه‌ای عمل می‌کنند. تیم‌های بانوان مربی مرد هندی دارند و هر روز تمرین مشترک با مردان برگزار می‌کنند. تیم‌ ملی چین تایپه همواره در یک دانشگاه حضور دارند و تمرینات و خورد و خوراک این تیم‌ها در یک دانشکده است و همین سبب رشد فنی آنها شده است. طبیعتا این تیم از همه کشورها پیشی گرفته‌اند. به همین دلیل کار ما در بخش بانوان سخت‌تر از مردان است.

وی درباره لیگ ستارگان هند عنوان کرد: این لیگ هنوز تمام نشده است و چهار نفر از لژیونرهای ما در این لیگ خیلی خوب بودند و درخشیدند. آنها بالاتر از سطح انتظار جامعه کبدی هند در لیگ ستارگان ظاهر شدند.

رئیس فدراسیون کبدی گفت: در بخش مردان در رده بزرگسالان ما مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در پیش داریم که این مسابقات در سال ۲۰۲۶ میلادی در هند و پاکستان برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مقر کنفدراسیون کبدی آسیا هنوز آماده نشده است، اضافه کرد: بچه‌ها شبانه روزی در حال کار هستند تا فضای این مقر در فدراسیون کبدی آماده شوند.

وی درباره استقبال از کبدی در شهرهای مختلف ایران گفت: در بخش کبدی ساحلی مسابقات قهرمانی کشور ۲۷ تیم شرکت کردند و این موضوع نشان از علاقه‌مندی و رشد این رشته در کشور دارد و به لحاظ فنی سطح مسابقات هم بالا بود.

