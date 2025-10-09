رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور طی یکشنبه هفته آینده (۲۰ مهر) و کاهش دما در نقاط مختلف ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیاییان رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، پیش‌بینی هواشناسی از آب و هوای پنج روز آینده را شرح داد و اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز (۱۷ مهر) تا یکشنبه (۲۰ مهر) در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعد و برق پراکنده، گاهی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: در روز‌های جمعه و شنبه (۱۸ و ۱۹ مهر) برای استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در اردبیل و شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: یکشنبه (۲۰ مهر) در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد. از بعدازظهر این روز با ورود سامانه بارشی به کشور، در استان‌های واقع در شمال غرب کشور، افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد آغاز می‌شود. دوشنبه (۲۱ مهر) با تقویت سامانه در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی گرد و خاک تا دوشنبه 

ضیاییان افزود: امروز برای شمال غرب، جمعه برای نیمه غربی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز، شنبه برای جنوب غرب، یکشنبه برای شمال غرب و نیمه شرقی و روز دوشنبه در شمال غرب و غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در روز جمعه در شمال غرب و روز شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و خراسان شمالی کاهش دما رخ خواهد داد همچنین دریای خزر در روز‌های جمعه و شنبه و خلیج فارس در روز‌های شنبه و یکشنبه مواج خواهند بود.

پیش‌بینی هوای تهران و سرد و گرم‌ترین مراکز استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۸ مهرماه) صاف و غبار محلی، از بعد از ظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۹ مهرماه) صاف و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۸ و ۳۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.

