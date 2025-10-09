باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ روز گذشته کارگاه آموزشی رابطین حراست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها با حضور دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

ذوالفقاری در این کارگاه آموزشی با بیان اینکه ما باید همواره از خدا پروا داشته باشیم و خلاف دستورات الهی اقدام نکنیم، اظهار کرد: ما مشکلی با عنوان عدم «خودآگاهی» داریم و اگر بر این موضوع اشراف داشته باشیم، روح و روانمان کمتر به خاطر مسائل دنیایی برهم می‌خورد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: باید همیشه توجه داشته باشیم چرا خلق شده‌ایم و تکلیف ما در این دنیا چیست و باید تصویر درستی از جهان‌بینی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط امروز جهان و ایران اشاره و تصریح کرد: مردم ایران و حتی بسیاری از مردم کشور‌های منطقه این موضوع را درک کردند که اگر نسبت به اتفاقات امروز جهانی هوشیار نباشند، دود آن به چشم همه می‌رود.

ذوالفقاری ادامه داد: کشور‌های استکباری دنبال این هستند که رژیم صهیونیستی را ژاندارم منطقه کنند، در این روز‌ها شاهدیم که تمام استکبار جمع شده که ماجرای غزه را به هر نحوی جمع کنند، می‌خواهند بگویند در هفتم اتفاقی روی داده است و دیگر با قبل و بعد از آن وقایع و جنایت‌های خودشان کاری ندارند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به جنایت‌های مرتکب شده در طول تاریخ رژیم نامشروع صهیونیستی، گفت: کشور‌های استکباری با قبل و بعد هفت اکتبر کاری ندارند و انگار نه انگار که هیچ ظلم و ستمی قبل از هفتم اکتبر مرتکب شدند و ناگهان رویدادی مانند هفتم اکتبر رخ داده است.

وی افزود: کشور‌های منطقه متأسفانه به اسم منافع ملی و اقتضای منافع ملی خودشان در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند.

ذوالفقاری تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه خاص است و همیشه مورد طمع قدرت‌های بزرگ بوده است لذا همواره تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: ما وظیفه داریم هر کدام در هر جایی که هستیم کوشا باشیم و در آگاهی افراد نقش‌آفرینی کنیم. اگر قدرت‌های استکباری بر هر کشوری سیطره پیدا کنند آن کشور دیگر درامان نخواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز باید بیش از گذشته همدلی و انسجام اجتماعی داشته باشیم، به اقدامات صیانتی لازم توسط کارکنان حراست نیز اشاره کرد و افزود: اگر تلاش کنیم حتی یک نفر دچار لغزش نشود برای ما باقیات صالحات است؛ صیانت یعنی اینکه تلاش کنیم هیچ فردی دچار لغزش نشود، باید به نحوی مراقبت کنیم که افرادمان دچار لغزش نشوند، اگر کسی هم دچار لغزش شد ابتدا باید به وی تذکر بدهیم البته بنا نیست روی خطا‌ها هم چشم‌پوشی داشته باشیم، اما باید تلاش کنیم آبروی آن فرد حفظ شود.

ذوالفقاری خطاب به رابطین حراست شورا‌های هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها، متذکر شد: دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها باید حس کنند که شما چشم بینای آنها هستید.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه باید در حفاظت پرسنلی و اسناد و مدارک کوشا باشیم، یادآور شد: باید در صیانت از بیت‌المال توجه ویژه داشته باشیم.