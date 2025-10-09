با موافقت هیات وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیات دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکرد‌ها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز و نقش مناطق آزاد در تجارت خارجی تقویت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ با موافقت هیئت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیئت دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکرد‌ها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز شد. این تصمیم با هدف ارتقای بهره‌وری، تحقق توسعه پایدار و تقویت نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشور‌های همسایه و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی

بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی برای طراحی الگو‌های تحولی و آسیب‌شناسی عملکرد مناطق

بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های جدید مدیریتی

ارزیابی دوره‌ای عملکرد مناطق در تحقق مأموریت‌های تولید و صادرات

تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات

در بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود.

این بند از مصوبه، به‌عنوان یکی از پایه‌های تحول ساختاری، نقش حیاتی در هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری تأکید ویژه دارد.

اقدامات جدید دولت، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول ساختاری در مدیریت مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در مسیر حکمرانی اقتصادی نوین است.

نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود

برچسب ها: مناطق آزاد ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
آخرین اخبار
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد+ فیلم
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴