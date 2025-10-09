ارتش اسرائیل می‌گوید در حال آماده شدن برای عقب‌نشینی نیرو‌ها از غزه به عنوان بخشی از توافق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از موافقت حماس و اسرائیل با مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای غزه، آماده‌سازی برای خروج نیرو‌ها از نوار غزه را آغاز کرده‌ است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طبق دستورالعمل‌های رده سیاسی و مطابق با ارزیابی وضعیت، ارتش اسرائیل آماده‌سازی‌های عملیاتی برای اجرای این توافق را آغاز کرده است.» ارتش خاطرنشان کرد که به زودی نیرو‌ها را به «خطوط استقرار تنظیم‌شده» منتقل خواهد کرد.

ارتش در پایان گفت: «ارتش اسرائیل همچنان در منطقه مستقر است و برای هرگونه تحول عملیاتی آماده می‌شود.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، آتش بس در غزه
