باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ دادستان کل چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰۰ زندانی در استان مشمول عفو اخیر رهبری شدند که ۱۹۰ نفر آنان آزاد شدند و مابقی نیز با طی فرایندهای ترخیص به زودی آزاد وبه آغوش خانوادههای خود باز میگردند.
صالحی افزود: این زندانیان عمدتاً مجرمان جرایم غیر عمد، مالی و غیر خشن هستند.
عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراهای کشور نیز بدون اشاره به آمار از کاهش جمعیت کیفری در زندانهای کشور خبر داد و اظهار کرد: به توصیه ریاست قوه قضاییه دادستانها در سراسر کشور در تلاشند تا ورود زندانیان کیفری با جرایم سبک را به زندانها به حداقل برسانند.
وی همچنین کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها را از جمله الویتها در حوزه فعالیت خود عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این مهم با جدیت در دستگاه قضا عملیاتی شده که برخی استانها نیز در این مهم پیشرو هستند.