باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی رسمی که با حضور ملا عبیدالله سرحدی استاندار بامیان افغانستان ، شماری از بزرگان قومی و مسئولان دولتی برگزار شد، وزیر بهداشت طالبان و محمدرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، پیرامون گسترش همکاریهای مشترک در عرصه خدمات صحی و بهداشتی گفتوگو کردند.
در این دیدار، مسائلی چون ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغان، تأمین تجهیزات طبی برای بیمارستان های عمومی، ادامه روند ساخت شفاخانهها در مناطق افشار کابل و بامیان، و آموزش تخصصی در بخش درمان سرطان و سایر حوزههای طبی مورد بحث قرار گرفت.
وزیر بهداشت طالبان در سخنان خود بر ضرورت ارتقای مهارتهای کارمندان صحی، تأمین دارو های باکیفیت، واردات تجهیزات پیشرفته، و همچنین تولید واکسین در داخل افغانستان تأکید کرد.
در ادامه، محمدرضا بیکدلی، سفیر ایران، ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط بهداشتی میان دو کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات خود را در زمینه تولید دارو، واکسن و مدیریت خدمات درمانی در اختیار افغانستان قرار دهد. او همچنین بر تداوم همکاریهای آموزشی و اعزام متخصصان ایرانی برای اجرای برنامههای مشترک درمانی در افغانستان تأکید کرد.