باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد بیات عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: با حذف چهار صفر از پول ملی، شاید در ظاهر بتوان گفت که تورم مهار می‌شود، اما با توجه به شرایط موجود با حذف صفر نمی‌توانیم صورت مسئله را پاک کنیم و باید سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اعمال شود و امیدواریم این تصمیمات به نتیجه مطلوب برسد و خیر و برکت آن در سفره مردم ساری و جاری شود.

دبیر اول کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مجلس درباره هزینه چاپ اسکناس‌های بیان کرد: در این زمینه باید گفت که بحث پشتوانه پول و نحوه چاپ اسکناس در کارگروه‌های ویژه اقتصادی ازجمله کارگروه برنامه و بودجه و با نظر نهایی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد تا در راستای همین مصوبه مجلس اقدام شود.

نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی به‌تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی کنترل تورم باشد. هرچند این اقدام با تدبیر همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی انجام شده، اما این امر نمی‌تواند علت‌العلل مهار تورم باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: سیاست‌های ارزی کشور باید تغییر کند و بحث‌هایی که در حوزه اقتصاد است در کنار یکدیگر می‌تواند جوابگو باشد و حذف چهار صفربه تنهایی فقط صورت مسئله را پاک می‌کند. قطعا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تدابیری را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند تا بتوانند از بروز تورم بیشتر جلوگیری کنند و نتایج آن را به نفع مردم عملیاتی سازند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: قانون حذف صفر از پول ملی از زمانی که مراحل قانونی آن مثل تصویب در شورای نگهبان، ابلاغ به مجلس سپس ابلاغ به دولت توسط مجلس اجرایی می‌شود.

بیات در پاسخ به این سؤال که آیا حذف چهار صفر در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد؟، گفت: با توجه به یک‌مرحله‌ای شدن فرایند تدوین بودجه و از آنجا که قبل از رسیدگی به بودجه این مصوبه را داشتیم حتماً در بودجه سال ۱۴۰۵ آن را لحاظ می‌کنیم.