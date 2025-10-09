حماس جزئیات آزادی ۲ هزار اسیر فلسطینی را در جریان آتش‌بس غزه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع در حماس روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه به عنوان بخشی از مرحله اول توافق برای پایان دادن به جنگ در غزه، ۲۰ اسیر زنده را با ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی مبادله خواهد کرد.

این منبع آگاه از مذاکرات گفت که این مبادله ظرف ۷۲ ساعت پس از اجرای توافق که انتظار می‌رود روز پنجشنبه امضا شود، انجام خواهد شد.

این منبع افزود که اسرا در ازای ۲۵۰ فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر دیگر که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط اسرائیل دستگیر شده‌اند، آزاد خواهند شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای فلسطینی
تبادل نظر
