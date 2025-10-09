رئیس بیمارستان طب کودکان با اشاره به نقش کلیدی ژنتیک در بیماری‌های کودکان، گفت: امروزه کشف شده که علت بسیاری از بیماری‌ها مانند آسم فقط بر اثر عفونت نیست بلکه ریشه ژنتیکی دارد که این شناخت، آینده پزشکی را متحول خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله شیرزادی رئیس بیمارستان طب کودکان به پیشرفت‌های علمی در زمینه درمان بیماری‌های کودکان اشاره کرد، افزود: به دلیل پیشرفت علم ژنتیک در سال‌های اخیر، شناخت برای تشخیص بیماری‌ها بسیار بهتر شده و درمان‌ها نیز به سمت ژن درمانی و درمان‌های نوظهور حرکت می‌کند، به همین دلیل فکر می‌کنم در سال‌های آینده، درمان‌های پزشکی متحول خواهد شد.

وی افزود: امروزه در بسیاری از بیماری‌ها کشف شده که ژن‌های متعددی باعث یک بیماری خاص می‌شود، حتی در مورد آسم، قبلا فکر می‌کردیم یک عفونت ویروسی ممکن است عامل آن باشد، اما امروزه مشخص شده که بیشتر به زمینه ژنتیکی خانوادگی باعث پیشرفت بیماری می‌شود، به طور گمان می‌رود در زمینه تشخیص علت بیماری ها، اوضاع در حال بهتر شدن است.

شیرزادی به فعالیت‌های بیمارستان طب کودکان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان پیوند مغز استخوان، پیوند کلیه، جراحی‌های مغز و قلب پیشرفته را انجام می‌دهد، ما بیش از ۱۰۰ پیوند موفق در بیمارستان امام خمینی و بیش از ۱۶ پیوند کبد در بیمارستان مرکز طبی کودکان داشته‌ایم.

به گفته وی از علل شایع نیاز به پیوند کبد در کودکان، می‌توان به بیماری‌های مادرزادی و سپس برخی عفونت‌ها که باعث نارسایی حاد کبد می‌شوند، اشاره کرد.

