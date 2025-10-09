باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای ضرورت تحکیم عدالت و سرعت بخشیدن به امور قضایی و به منظور تقویت نظارت و بهبود فرآیند‌های رسیدگی پرونده ها، امیر خلفیان به همراه ناصری، حیدرخواه معاونین دادستان مرکز استان و جعفری دادستان شهرستان بندر امام خمینی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب هندیجان بازدید و فرآیند تشکیل پرونده‌ها، صدور کیفرخواست‌ها، شیوه‌های رفع نواقص پرونده‌ها، اجرای احکام و تعیین تکلیف پرونده‌های بایگانی راکد نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر اینکه تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها مانعی جدی بر سر راه اجرای عدالت است، از قضات و کارکنان شعب خواست که با سرعت و دقت بیشتری نسبت به بررسی و تکمیل پرونده‌ها اقدام کنند.

خلفیان به اصل تسریع در فرآیند دادرسی پرداخت و اظهار داشت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش نارضایتی‌های مردمی در گرو انجام مسئولانه وظایف است که امیدواریم این امر با جدیت همکاران محقق شود.

وی بر نقش نظارتی قوه قضائیه در پیگیری اصول عدالت و اجرای صحیح قوانین اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها موظف هستند با هوشیاری کامل نسبت به مسائلی همچون حقوق عامه، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و شفافیت کامل در برخورد‌ها اقدام کنند.

در این بازدید احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان نیز گزارشی جامع از وضعیت پرونده‌ها، نحوه رسیدگی و چالش‌های موجود دادسرا ارائه کرد.

در ادامه معاونین دادستان مرکز خوزستان نیز در جلسات جداگانه با قضات و کارکنان دادسرا، مسائل کلیدی موجود در حوزه عملکردی این مجموعه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر لزوم حرکت در چهارچوب سیاست‌های کلان دستگاه قضایی تأکید کردند.

