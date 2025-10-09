مربی مطرح و کارشناس فوتبال روسیه از تیم ملی ایران به عنوان حریفی قدرتمند یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چرنیشوف بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال روسیه با تمجید از قدرت فوتبال ایران گفت: این تیم از رهبران و بزرگان فوتبال آسیا به شمار میرود و بسیار قدرتمند است. آنها همواره یکی از حاضران ثابت جام جهانی بودهاند. ایران بازیکنان بزرگی در فوتبال اروپا و آسیا دارد که در تیمهای مطرح بازی میکنند.
وی با بیان اینکه بازی برابر ایران برای تیم ملی روسیه مفید است، افزود: ایران حریفی بسیار جدی و با کیفیت به شمار میرود.
مربی مطرح و کارشناس فوتبال روسیه در پایان تصریح کرد: روسیه یک دوره زمانی تعلیق بود و بعد از پایان این تعلیق، ایران قویترین تیمی است که ما با آن روبهرو خواهیم شد و این میتواند یک بازی بسیار خوب برای ما باشد.