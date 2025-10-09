مربی مطرح و کارشناس فوتبال روسیه از تیم ملی ایران به عنوان حریفی قدرتمند یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چرنیشوف بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال روسیه با تمجید از قدرت فوتبال ایران گفت: این تیم از رهبران و بزرگان فوتبال آسیا به شمار می‌رود و بسیار قدرتمند است. آن‌ها همواره یکی از حاضران ثابت جام جهانی بوده‌اند. ایران بازیکنان بزرگی در فوتبال اروپا و آسیا دارد که در تیم‌های مطرح بازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازی برابر ایران برای تیم ملی روسیه مفید است، افزود: ایران حریفی بسیار جدی و با کیفیت به شمار می‌رود.

مربی مطرح و کارشناس فوتبال روسیه در پایان تصریح کرد: روسیه یک دوره زمانی تعلیق بود و بعد از پایان این تعلیق، ایران قوی‌ترین تیمی است که ما با آن روبه‌رو خواهیم شد و این می‌تواند یک بازی بسیار خوب برای ما باشد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، فوتبال روسیه ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
آخرین اخبار
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد