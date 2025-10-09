سرمربی هلندی تیم ملی فوتبال اندونزی با ناعادلانه خواندن نتیجه دیدار برابر عربستان گفت: هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال اندونزی با شکست سه بر دو برابر عربستان شانس کمی برای رسیدن به دور نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمریکا دارد. این تیم شب گذشته با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب عربستان یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا شد. این دیدار از دور چهارم مرحله مقدماتی جام‌جهانی و در شهر جده عربستان برگزار شد.

پاتریک کلایورت سرمربی هلندی تیم ملی اندونزی پس از پایان این بازی، گفت: این شکست ناعادلانه بود زیرا شاگردان من جنگنده ظاهر شدند اما در نهایت عربستان به برتری رسید.

وی ادامه داد: بازی را خوب شروع کردیم، اما در ادامه گل‌های ساده‌ای خوردیم. بازیکنانم با نهایت توان جنگیدند و سزاوار این شکست نبودند.

سرمربی هلندی تیم ملی اندونزی در پایان تاکید کرد که ما هنوز شانس حضور در جام‌جهانی فوتبال را داریم.

برچسب ها: فوتبال اندونزی ، تیم ملی فوتبال عربستان ، کافا ، جام جهانی
