اقامه نماز، زندگی فردی و اجتماعی را اصلاح و متحول می کند

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محسن حاجیمیرزایی در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز در رشت با بیان اینکه این گردهمایی فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ اقامه نماز در اول وقت است، اظهار کرد: این اجلاسیه فرصتی مناسب برای بررسی نقشها، مسئولیتها و کیفیت انجام وظیفه در ترویج نماز است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره بر مأموریت همگانی در زمینه اقامه نماز افزود: اقامه نماز بهمراتب فراتر از مفاهیم ظاهری است؛ اقامه نماز یعنی اقامه حق، اقامه وحدت، تقوا و اخلاق. این عمل عبادی، مسیر ساختن جامعهای تهی از کاستیها، اقامه پاکیها، دوری از ظلم، شرک و سرکشی را هموار میسازد.
حاجی میرزایی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید با این مفاهیم به سمت نماز حرکت کند، گفت: صداقت در عمل مورد توجه قرار گیرد، نماز، تجلی و بروز آیات الهی است.
وی با تاکید بر اینکه توجه به مفاهیم نماز میتواند زندگی شخصی و اجتماعی ما را اصلاح کند، گفت : دنیایی از مفاهیم و اقدامات وجود دارد که تحقق آنها تنها با اقامه واقعی نماز ممکن خواهد بود.
حاجمیرزایی با بیان اینکه اقامه نماز بهمعنای تحقق کامل ارزشهای قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی است، تصریح کرد: نماز در حقیقت عصاره تحقق همه آیات الهی است، . اگر نماز در جامعه بهدرستی اقامه شود، وحدت، پاکی و معنویت در آن گسترش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژهای به موضوع نماز و توسعه فرهنگ اقامه آن دارد، افزود:اگر اقامه نماز با معرفت و حضور قلب همراه شود، میتواند زندگی فردی و اجتماعی ما را اصلاح و متحول کند.
نماز از انحرافات اخلاقی جلوگیری می کند
زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت : امروز در دنیا خانواده با چالش های روبه رو هستند، توجه به نما ز زمینه ساز اخلاق و منش دینی در جامعه بوده و از انحرافات اخلاقی جلوگیری می شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: همه ما دوست داریم به زمانی بازگردیم که خانهها کوچکتر ولی دلها بزرگتر و خانوادهها مستحکمتر بودند پاسخ این تغییر در کمرنگ شدن ارزشها است؛ میراثی که نسلها به ما منتقل کردهاند و ما امروز موظفیم این ارزشها را قدر بدانیم و به فرزندانمان انتقال دهیم.
وی افزود : نماز به عنوان لحظهای برای مکث و آرامش، میتواند این خلاء را پر کند.
بهروز آذر ادامه داد: انسان امروز به سه سطح زندگی نیاز دارد؛ گفتگو با خود، گفتگو با دیگران و گفتگو با خدا. خودشناسی نقطه آغاز این مسیر است و خانواده نخستین مدرسهای است که به فرزندانمان باید یاد بدهیم چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: نماز پدر و مادر، نقطه آغاز تربیت دینی فرزند است. کودک، آینه رفتار والدین خود است.