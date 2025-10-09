باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر امور خارجه ایتالیا از توافق بر سر مرحله اول طرح آتشبس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه استقبال کرده و گفته است که این کشور آماده است در صورت نیاز نیروهای حافظ صلح مورد نیاز را اعزام کند.
آنتونیو تاجانی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه اجتماعی X گفت: «صلح نزدیک است. ایتالیا که همیشه از طرح ایالات متحده حمایت کرده است، آماده است تا سهم خود را برای تثبیت آتشبس، ارائه کمکهای بشردوستانه جدید و مشارکت در بازسازی غزه انجام دهد. ما همچنین آمادهایم در صورت ایجاد یک نیروی حافظ صلح بینالمللی برای اتحاد مجدد فلسطین، نیرو اعزام کنیم.»
منبع: رویترز