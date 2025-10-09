وزیر خارجه ایتالیا می‌گوید که کشورش آماده است در صورت نیاز به نیرو‌های حافظ صلح، به غزه نیرو اعزام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر امور خارجه ایتالیا از توافق بر سر مرحله اول طرح آتش‌بس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه استقبال کرده و گفته است که این کشور آماده است در صورت نیاز نیروهای حافظ صلح مورد نیاز را اعزام کند.

آنتونیو تاجانی روز پنجشنبه در وب‌سایت شبکه اجتماعی X گفت: «صلح نزدیک است. ایتالیا که همیشه از طرح ایالات متحده حمایت کرده است، آماده است تا سهم خود را برای تثبیت آتش‌بس، ارائه کمک‌های بشردوستانه جدید و مشارکت در بازسازی غزه انجام دهد. ما همچنین آماده‌ایم در صورت ایجاد یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی برای اتحاد مجدد فلسطین، نیرو اعزام کنیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس غزه ، آنتونیو تاجانی
خبرهای مرتبط
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان