باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سبحان منصوری کارشاس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی یک از مهمترین اقداماتی است که از طریق صدور صورت حسابهای الکترونیکی اجرایی میشود گفت: ثبت سریع تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی در سامانه صدور صورت حسابهای الکترونیکی یکی از مهمترین گامها در این بخش است به طوری که هر معامله به محض وقوع در سامانه مؤدیان ثبت میشود.
وی ادامه داد: با انجام صدور صورت حسابهای الکترونیکی ما شاهد حذف فاکتورهای صوری خواهیم بود و از آنجایی که صورتحسابها باید به تأیید سامانه و شناسه یکتای مالیاتی برسند، صدور فاکتورهای جعلی یا صوری برای کاهش مالیات تقریباً غیرممکن میشود.
این کارشنا س اقتصادی گفت: صورتحساب الکترونیکی، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه دقیق مالیات بر ارزش افزوده را به صورت خودکار فراهم میکند و نیاز به رسیدگیهای زمانبر را کاهش میدهد.
منصوری با اشاره به شناسایی درآمدهای پنهان از طریق سامانه مودیان افزود:: با رصد تراکنشهای مالی، مؤدیانی که درآمدهای خود را کتمان میکردند، شناسایی شده و مجبور به پرداخت سهم مالیاتی خود میشوند. همچنین دادهها به صورت متمرکز و استاندارد در دسترس هستند، که باعث میشود بازرسیهای مالیاتی سریعتر، کمهزینهتر و مبتنی بر ریسک (Risk-Based Auditing) انجام شوند.
وی به کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی، بدون نیاز به افزایش نرخهای مالیاتی، درآمدهای دولت از این بخش به شکل قابل توجهی افزایش مییابد گفت: این افزایش درآمد میتواند صرف پروژههای عمرانی، زیرساختی و خدمات عمومی شود.
او توضیح داد: صورتحساب الکترونیکی ستون فقرات یک سیستم مالیاتی مدرن و کارآمد است که با دیجیتالی کردن تمامی فرآیندها، عدالت، شفافیت و کارایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان میآورد.