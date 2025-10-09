باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکانپذیر خواهد بود.
برخی تشکلهای صنفی در حال تأسیس صرفاً مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کردهاند که صرفاً مقدمهای برای تشکیل آن است و هیچگونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوقها ایجاد نمیکند؛ لذا از کلیه صندوقهای قرضالحسنه کشور اکیداً خواسته میشود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی و ... با این تشکلها یا کانونهای فاقد مجوز خودداری نمایند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیههای این گروهها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی یادآور میشود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی بهعنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوقها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی است.