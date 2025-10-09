باشگاه خبرنگاران جوان -‌ احمد حمزه زاده اظهار کرد:ارزیابان تهیه پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی با حضور معاون میراث فرهنگی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی و مشاور امور بین‌الملل و ارزیاب تهیه پرونده ثبت جهانی و هیات همراه از مساجد جامع سراب، اسنق هریس، شیخ شهاب الدین اهری، مسجد جامع مرند و ترک میانه بازدید کردند و مسجد بناب و مهرآباد مراغه و تسوج نیز ارزیابی می‌شوند.



وی افزود: نتایج ارزیابی و بازدید برای اعلام فهرست اولیه آثار ثبت جهانی ۹۰ روز دیگر ولی فاز اول فهرست نهایی یکسال دیگر مشخص و اعلام می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما