طبق اعلام گمرک در نیمه نخست امسال ۱۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد شد که ذرت، روغن‌های خوراکی و برنج عمده‌ترین این کالا‌ها بود.

آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد واردات کالای اساسی به کشور در شش ماهه اول سال جاری به ۱۳.۵ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

ارزش این میزان کالا‌های اساسی در نیمسال اول سال جاری به میزان ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار بود که به لحاظ ارزش یک و نیم درصد کاهش داشته است.

در این مدت ۳ کالای ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام و برنج عمده‌ترین کالا‌های اساسی وارداتی به کشور بودند که به ترتیب ۵ میلیون و ۱۹۳ هزار تن ذرت، یک میلیون و ۷۴ هزار تن روغن‌های خوراکی و ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

همچنین در این مدت واردات جو و گندم نیز افزایش قابل توجهی داشت و از نظر وزنی به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند.

واردات انواع حبوبات نیز در ۶ ماهه اول سال جاری افزایش داشت و در این مدت ۱۱۸ هزار تن انواع حبوبات به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار‌های گمرک، ۷۲ درصد از کل وزن کالا‌های وارداتی کشور در ۶ ماهه اول سال جاری به کالا‌های اساسی اختصاص داشته است.

