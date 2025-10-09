باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل گفت که با توافق آتش‌بس غزه که روز پنجشنبه بین اسرائیل و حماس حاصل شد، مخالف است و تاکید کرد که به آن رأی منفی خواهد داد.

اسموتریچ در X مدعی شد: «ترس زیادی از عواقب تخلیه زندان‌ها و آزاد کردن نسل بعدی رهبران تروریست وجود دارد که هر کاری می‌کنند تا رودخانه‌هایی از خون یهودیان را در اینجا جاری کنند. به همین دلیل، ما نمی‌توانیم در جشن‌های کوته‌بینانه شرکت کنیم یا به نفع این توافق رأی دهیم.»

وی همچنین مدعی شده است که حماس پس از بازگشت اسرا از غزه باید نابود شود.

اسموتریچ همچنین در پستی در X گفت: «بلافاصله پس از بازگشت گروگان‌ها به خانه، دولت اسرائیل با تمام توان خود برای ریشه‌کنی واقعی حماس و خلع سلاح واقعی غزه تلاش خواهد کرد تا دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.»

اسموتریچ گفت که به توافق آتش‌بس با حماس برای پایان دادن به جنگ غزه رأی مثبت نخواهد داد، اما از تهدید به سرنگونی دولت ائتلافی نتانیاهو خودداری کرد.

او همچنین اظهار داشت: «همچنین ضروری است که اطمینان حاصل کنیم که به تصورات غلط ششم اکتبر برنمی‌گردیم و دوباره به آرامش مصنوعی، آغوش‌های دیپلماتیک و مراسم لبخند معتاد نمی‌شویم، در حالی که آینده را گرو می‌گذاریم و هزینه‌های وحشتناکی می‌پردازیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه