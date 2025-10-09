رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی اعلام کرد، ورزشگاه بزرگ و مدرن امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی استقلال و پرسپولیس و تیم‌های لیگ برتر و ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هوشمند رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: ورزشگاه امام رضا (ع) برخلاف همه جوسازی‌های رسانه‌ای آمادگی کامل برگزاری مسابقه دربی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال و بازی‌های تمام تیم‌های لیگ برتری و تیم ملی را دارد.

وی در ادامه افزود: ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد با بودجه آستان قدس رضوی ساخته شده و تابع مقررات این استان است و بازی‌های زیادی در عرصه ملی و باشگاهی در آن برگزار شده است، آنهم بدون کوچک‌ترین مشکلی، ولی این امر مستلزم دستورات آستان، شورای تأمین استان، هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان است.

هوشمند خاطر نشان کرد: متأسفانه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی با جوسازی می‌گویند نمی‌گذارند مسابقه برگزار شود، ولی در واقع اینگونه نبوده است و همه تیم‌ها به خصوص پرسپولیس و استقلال می‌توانند با نامه‌نگاری و هماهنگی و اخذ مجوز شورای تأمین مشهد و آستان قدس اقدام به برگزاری مسابقه کنند.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تصریح کرد: دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال می‌توانند دربی بزرگ کشور و پایتخت را تا مرمت کامل ورزشگاه آزادی در ورزشگاه امام رضا (ع) که کاملاً آماده است برگزار کنند، ولی لازم است شورای تأمین استان مجوز لازم را صادر کند. البته شورای تأمین در تمامی مسابقات باشگاهی و ملی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود و این کار جدیدی نیست. از گذشته تا الان هم بوده است، ولی عده‌ای فکر می‌کنند این کار فقط مختص مشهد است.

هوشمندی در پایان اظهار داشت: آستان قدس رضوی و امکانات آن از محل خیرات و موقوفات حرم رضوی بوده و متعلق به مردم عزیز ایران و مسلمین است. این ورزشگاه برای خدمت به نوجوانان و جوانان مشهدی و تیم‌های این استان تأسیس شد، ولی متأسفانه تیم‌های مشهدی در لیگ برتر نداریم. امیدواریم در آینده شامل تیم‌های لیگ برتری مشهد در لیگ برتر کشور باشیم.

منبع: تسنیم

مسعود
۱۱:۲۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
با پول مردم ساخته شده مدیران
