نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش با معرفی نفرات در بخش‌های مقاله، کتاب، فیلم، عکس و معرفی دکتر افسانه حسامی فرد به عنوان قهرمان ملی صلح و ورزش، به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این همایش از صبح امروز با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، جمعی از اعضای هیات اجرایی، روسای فدراسیون ها، کمیسیون‌ها و اساتید دانشگاه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این همایش دکتر حمید قاسمی رئیس کمیسیون صلح و ورزش ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های کمیسیون و بخصوص روند اجرایی این همایش بر نقش و اهمیت صلح و ورزش تاکید داشت. در ادامه دکتر حبیب هنری (صلح دیجیتال، ورزش‌های الکترونیک و مرز‌های جدید در گفت‌و‌گو و صلح)، علیرضا محمدی (نقش هنر در توسعه صلح و ورزش)، دکتر کمال جوانمرد (بازشناسی بن مایه‌های صلح در المپیک باستان)، جمشید فولادی (صلح از طریق ورزش)، دکتر سید محمد کاظم موسوی (صلح درون_ صلح جهان)، دکترمهرزاد حمیدی (نفش ورزش در ارتقا و بهبود دوستی و صمیمیت فی مابین کودکان)، دکتر فریبا محمدی (بستر سازی پژوهش برای توسعه مولفه‌های صلح و ورزش)، دکتر محمد علی قره (ورزش چیست؟ صلح کدام است؟) و خانم نورهید یابینتی یعقوب از کشور مالزی، و پروفسورلئوناردو از برزیل و سونیا زیشان از هند، از سخنرانان این مراسم بودند.

دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در بخش افتتاحیه این مراسم ضمن تشکر از کلیه اعضا، دست اندرکاران و ریاست کمسیون صلح و ورزش در برپایی این همایش بین المللی اظهار داشت: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است و از همین روست که IOC مهمترین نهاد ورزشی دنیا در ارزش‌های المپیک از برابری، برادری، دوستی نام می‌برد و بر این ارزش‌ها صحه می‌گذارد و در روح جنبش المپیک به دنبال رسیدن به به یک انسان کامل است.

فرهادی زاد در ادامه با اشاره به صحبت‌های دکتر واعظ موسوی اضافه کرد ما ابتدا باید با خودمان درصلح باشیم تا بتوانیم این صلح را به ورزشکاران و جامعه ورزشی منتقل کنیم.

در خاتمه این مراسم در بخش اهدا جوائز و برگزیدگان جشنواره در بخش هوش مصنوعی مریم خدابنده نفر اول، امیر ارسلامن قاسمی نفردوم و زهرا عراقی نفر سوم شده، لوح و جوایز خود را دریافت و دکتر محمد میثاق جواهریان شایسته تقدیر قرار گرفت.

اما در بخش جشنوار رسانه‌ها و مطبوعات، سارا دشتی (پویندگان غرب) با مطلب ورزش صحنه‌ای برای همبستگی و دیپلماسی جهانی حائز رتبه اول، محمد رضا آخوندی (ایسنا) با مطلب المیپک و صلح از آرمان تا واقعیت حائز رتبه دوم و مبین جلیلی (تسنیم) با مطلب پیام صلح و دوستی ورزش، زبانی که همه جهان آن را می‌فهمند حائز رتبه سوم شد و آثار فرزانه سید اسحاقی (پایگاه خبری نورا) با مطلب وقتی توپ جای گلوله را می‌گیرد و معصومه امین زاده (پایگاه خبری تدبیر آشنا) برای مطلب ورزش پرچم صلح بر فراز میدان‌های رقابت و انسیه بحری (خبرگزاری صدا و سیما) برای گزارش خبری ورزش سکوت المپیک را شکست جزو آثار شایسته تقدیر قرار گرفتند.

در بخش برگزیدگان جشنواره عکس احسان جزینی (بازی‌های دوستی) حائز رتبه اول، مهریار مهدی پور (لحظه‌ها در ورزش) حائز رتبه دوم و یاسر محمد خانی (بام شهر) حائز رتبه سوم شده و جعفر تبریزی (۵۰ سال عکاسی ورزشی) و داود ایزد پناه (امید و شادی) و امیر قادری (تصویر هفت سنگ) شایسته تقدیر قرار گرفتند.

اما در بخش اسامی فیلم‌های منتخب "شگرد" با تهیه کنندگی جعفر صادقی، ققنوس با تهیه کنندگی سعید جاری و تفنگ چخوف ا تهیه کنندگی حسین اعتماد فرد بترتیب رتبه‌های اول تا سوم را بخود اختصاص دادند و فیلم مشت‌های زنگ زده ساحل قو با تهیه کنندگی بابک طاهری شایسته تقدیر قرار گرفت.

اما در بخش جایزه ویژه صلح و ورزش دکتر افسانه حسامی از رشته کوهنوردی و به عنوان یک پزشک ورزشکار و فاتح ۱۳ قله ۸ هزار متری از سراسر جهان و نقش موثر در مداوای مردم منطقه و هم تیمی‌ها مروج لزوم صلح درونی و بیرونی از طریق ورزش، به عنوان قهرمان ملی صلح و ورزش در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

در مراسم امروز طی تماسی تصویری با خانم دکتر حسامی فرد که در حال حاضر در تبت و در حال فتح یکی از قله‌های آن می‌باشد پیام تصویری وی در همایش پخش و در خاتمه، جایزه ملی صلح و ورزش به نمایندگی از ایشان به خانم گرجی (نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی) اهدا شد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بازی های المپیک
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک مطرح شد؛
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
برگزاری نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش ایران
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است
نابودی ورزش فلسطین و مقاومت قهرمانان المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
آخرین اخبار
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی ضرب شد
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند