باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این همایش از صبح امروز با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، جمعی از اعضای هیات اجرایی، روسای فدراسیون ها، کمیسیون‌ها و اساتید دانشگاه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این همایش دکتر حمید قاسمی رئیس کمیسیون صلح و ورزش ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های کمیسیون و بخصوص روند اجرایی این همایش بر نقش و اهمیت صلح و ورزش تاکید داشت. در ادامه دکتر حبیب هنری (صلح دیجیتال، ورزش‌های الکترونیک و مرز‌های جدید در گفت‌و‌گو و صلح)، علیرضا محمدی (نقش هنر در توسعه صلح و ورزش)، دکتر کمال جوانمرد (بازشناسی بن مایه‌های صلح در المپیک باستان)، جمشید فولادی (صلح از طریق ورزش)، دکتر سید محمد کاظم موسوی (صلح درون_ صلح جهان)، دکترمهرزاد حمیدی (نفش ورزش در ارتقا و بهبود دوستی و صمیمیت فی مابین کودکان)، دکتر فریبا محمدی (بستر سازی پژوهش برای توسعه مولفه‌های صلح و ورزش)، دکتر محمد علی قره (ورزش چیست؟ صلح کدام است؟) و خانم نورهید یابینتی یعقوب از کشور مالزی، و پروفسورلئوناردو از برزیل و سونیا زیشان از هند، از سخنرانان این مراسم بودند.

دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در بخش افتتاحیه این مراسم ضمن تشکر از کلیه اعضا، دست اندرکاران و ریاست کمسیون صلح و ورزش در برپایی این همایش بین المللی اظهار داشت: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است و از همین روست که IOC مهمترین نهاد ورزشی دنیا در ارزش‌های المپیک از برابری، برادری، دوستی نام می‌برد و بر این ارزش‌ها صحه می‌گذارد و در روح جنبش المپیک به دنبال رسیدن به به یک انسان کامل است.

فرهادی زاد در ادامه با اشاره به صحبت‌های دکتر واعظ موسوی اضافه کرد ما ابتدا باید با خودمان درصلح باشیم تا بتوانیم این صلح را به ورزشکاران و جامعه ورزشی منتقل کنیم.

در خاتمه این مراسم در بخش اهدا جوائز و برگزیدگان جشنواره در بخش هوش مصنوعی مریم خدابنده نفر اول، امیر ارسلامن قاسمی نفردوم و زهرا عراقی نفر سوم شده، لوح و جوایز خود را دریافت و دکتر محمد میثاق جواهریان شایسته تقدیر قرار گرفت.

اما در بخش جشنوار رسانه‌ها و مطبوعات، سارا دشتی (پویندگان غرب) با مطلب ورزش صحنه‌ای برای همبستگی و دیپلماسی جهانی حائز رتبه اول، محمد رضا آخوندی (ایسنا) با مطلب المیپک و صلح از آرمان تا واقعیت حائز رتبه دوم و مبین جلیلی (تسنیم) با مطلب پیام صلح و دوستی ورزش، زبانی که همه جهان آن را می‌فهمند حائز رتبه سوم شد و آثار فرزانه سید اسحاقی (پایگاه خبری نورا) با مطلب وقتی توپ جای گلوله را می‌گیرد و معصومه امین زاده (پایگاه خبری تدبیر آشنا) برای مطلب ورزش پرچم صلح بر فراز میدان‌های رقابت و انسیه بحری (خبرگزاری صدا و سیما) برای گزارش خبری ورزش سکوت المپیک را شکست جزو آثار شایسته تقدیر قرار گرفتند.

در بخش برگزیدگان جشنواره عکس احسان جزینی (بازی‌های دوستی) حائز رتبه اول، مهریار مهدی پور (لحظه‌ها در ورزش) حائز رتبه دوم و یاسر محمد خانی (بام شهر) حائز رتبه سوم شده و جعفر تبریزی (۵۰ سال عکاسی ورزشی) و داود ایزد پناه (امید و شادی) و امیر قادری (تصویر هفت سنگ) شایسته تقدیر قرار گرفتند.

اما در بخش اسامی فیلم‌های منتخب "شگرد" با تهیه کنندگی جعفر صادقی، ققنوس با تهیه کنندگی سعید جاری و تفنگ چخوف ا تهیه کنندگی حسین اعتماد فرد بترتیب رتبه‌های اول تا سوم را بخود اختصاص دادند و فیلم مشت‌های زنگ زده ساحل قو با تهیه کنندگی بابک طاهری شایسته تقدیر قرار گرفت.

اما در بخش جایزه ویژه صلح و ورزش دکتر افسانه حسامی از رشته کوهنوردی و به عنوان یک پزشک ورزشکار و فاتح ۱۳ قله ۸ هزار متری از سراسر جهان و نقش موثر در مداوای مردم منطقه و هم تیمی‌ها مروج لزوم صلح درونی و بیرونی از طریق ورزش، به عنوان قهرمان ملی صلح و ورزش در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.

در مراسم امروز طی تماسی تصویری با خانم دکتر حسامی فرد که در حال حاضر در تبت و در حال فتح یکی از قله‌های آن می‌باشد پیام تصویری وی در همایش پخش و در خاتمه، جایزه ملی صلح و ورزش به نمایندگی از ایشان به خانم گرجی (نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی) اهدا شد.