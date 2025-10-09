شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت بیش از شش ماه از آغاز سال، هنوز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی معوقات مربوط به افزایش حقوق سال جاری خود را دریافت نکرده‌اند؛ پرداختی که قرار بود از همان ابتدای سال انجام شود، اما همچنان بلاتکلیف مانده است و این آوازه تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی پیچیده و آنها را نگران کرده است. بطوریکه برخی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از وضعیت ابهام و بلاتکیفی در پرداخت معوقات گلایه کردند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیر ما بازنشستگان سایرسطوح تامین اجتماعی که دریافتی ما بیش از ۲۰ میلیون هست معوقات ما را که قرار بود بعد از حقوق شهریور ما پرداخت شود به تاخیر افتاده است. اما حالا بعد گذشت ۱۷ روز از مهر ماه پرداخت حقوق شهریور ماه هنوز خبری از پرداخت معوقات نیست. لطفا این موضوع را بررسی کنید.