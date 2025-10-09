باشگاه خبرنگاران جوان - رییس کل دادگستری هرمزگان با اعلام کشف بیش از یکهزار و ۶۰۰ تن برنج احتکار شده از تعدادی از انبارهای سطح شهر بندرعباس، گفت: دستور توزیع این برنج ها به قیمت مصوب در بازار صادر شد.

مجتبی قهرمانی افزود: طبق تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر مقابله با احتکار، طرح نظارت بر انبارها در هرمزگان منجر به کشف یک محموله بزرگ در بندرعباس شد و این عملیات، ۱۲۰ هزار کیسه ۱۰ کیلویی برنج معادل یکهزار و ۲۰۰ تن، را که احتکار شده بود، ضبط کرد که در این زمینه پرونده قضایی متخلفان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: بر این اساس و با توجه به بررسی اسناد و مدارک موجود پس از احراز جرم احتکار، بلافاصله در محل انبار، دستور توزیع برنج های احتکار شده در بازار توسط مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان صادر شد.

رییس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه محتکران با سوء استفاده از طریق اقدامات غیر قانونی، برنج های مصرفی مردم را تا سه برابر قیمت در بازار عرضه می کردند، خاطرنشان کرد: با صدور دستورات قانونی در خصوص این برنج های کشف شده، تاکید شد محموله مذکور با نرخ مصوب برای مصرف کننده در بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین روز گذشته نیز در جریان اجرای طرح مقابله با احتکار در استان هرمزگان یک محموله ۴۸۰ تنی برنج احتکار شده از یکی دیگر از انبارهای سطح شهر بندرعباس کشف شده است که پس از انجام بررسی های لازم، توزیع این محموله نیز در بازار انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند، تصریح کرد: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران به جهت ارتکاب جرم احتکار با برخوردهای شدید و مجازات های قاطع روبرو خواهند شد.

منبع: ایرنا