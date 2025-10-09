طرفین در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در غزه توافق کردند که یک روز پس از آزادی اسرا توسط حماس، وارد مرحله دوم مذاکرات شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون العربی روز پنجشنبه گزارش داد که ایالات متحده، اسرائیل و میانجیگران در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در غزه توافق کردند که یک روز پس از آزادی اسرا توسط حماس، وارد مرحله دوم مذاکرات شوند.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که حماس اسرای اسرائیلی را روز دوشنبه آزاد خواهد کرد.

پیش از این، ترامپ اعلام کرده بود که اسرائیل و حماس با مرحله اول طرح صلح ۲۰ ماده‌ای او برای غزه موافقت کرده‌اند. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که کابینه بعداً در همان روز برای تصویب این توافق تشکیل جلسه خواهد داد.