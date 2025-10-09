به مناسبت هفته نیروی انتظامی غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور جمعی از فرماندهان و کارکنان نظامی و انتظامی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حجت الاسلام حبیبی سخنران  مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با بیان اینکه شهدای ما به تاسی از امام حسین (ع) زیر بار ذلت نرفتند و با عزت به شهادت رسیدند گفت: دلیل اینکه نام و یاد شهدا در تاریخ ماندگار است این است که شهدا از عاشورا درس گرفتند.

 وی افزود:شهدای ما در اوج جوانی جان عزیزشان را در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کردند تا وجبی از خاک کشور به دست دشمن نیفتد.

حجت الاسلام حبیبی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی یگان امداد انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: شهدا‌ی ما در دامان مادرانی تربیت شدند که الگویشان حضرت زهرای مرضیه (س) است مادرانی که برای اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی فرزند عزیزشان را تقدیم کردند.

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، غبارروبی مزار شهدا
خبرهای مرتبط
غبارروبی مزار شهدا در آذربایجان شرقی
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای فرهنگی
غبارروبی مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۸ مسجد تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست پرونده ثبت جهانی
برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در آذربایجان شرقی
پنج مدل تامین مالی برای حمایت از شرکت‌های فناور تهیه شده است
ائمه جمعه پدران معنوی هر شهر هستند
اقتدار امروز ایران ثمره مجاهدت فرزندان ملت است
آخرین اخبار
برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در آذربایجان شرقی
ائمه جمعه پدران معنوی هر شهر هستند
اقتدار امروز ایران ثمره مجاهدت فرزندان ملت است
پنج مدل تامین مالی برای حمایت از شرکت‌های فناور تهیه شده است
۸ مسجد تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست پرونده ثبت جهانی
دانشگاه‌ها در قبال مشکلات جامعه مسئولیت اجتماعی دارند