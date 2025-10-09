به مناسبت هفته نیروی انتظامی غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور جمعی از فرماندهان و کارکنان نظامی و انتظامی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حجت الاسلام حبیبی سخنران مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با بیان اینکه شهدای ما به تاسی از امام حسین (ع) زیر بار ذلت نرفتند و با عزت به شهادت رسیدند گفت: دلیل اینکه نام و یاد شهدا در تاریخ ماندگار است این است که شهدا از عاشورا درس گرفتند.

وی افزود:شهدای ما در اوج جوانی جان عزیزشان را در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کردند تا وجبی از خاک کشور به دست دشمن نیفتد.

حجت الاسلام حبیبی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی یگان امداد انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: شهدا‌ی ما در دامان مادرانی تربیت شدند که الگویشان حضرت زهرای مرضیه (س) است مادرانی که برای اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی فرزند عزیزشان را تقدیم کردند.