در نشست مقامات طالبان و هیئت قزاقستانی، برنامه عملی برای اجرای پروژه راه‌آهن تورغندی-هرات-اسپین‌بولدک با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان تصویب و تشکیل کمیته مشترک فنی و مالی برای آغاز عملیات این کریدور ریلی استراتژیک که آسیای مرکزی را به بنادر جنوبی متصل می‌کند، مورد توافق قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیداری رسمی که روز ۱۷ مهرماه بین مقامات وزارت خدمات عمومی طالبان و هیئتی از قزاقستان به ریاست سفیر این کشور در کابل برگزار شد، طرفین در مورد تقویت روابط تاریخی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

 این نشست با حضور معاونان فنی و راه‌آهن وزارت خدمات عمومی طالبان و معاونان وزارتخانه‌های صنعت و ساختمان و حمل و نقل قزاقستان انجام شد.

هدف اصلی این سفر، آماده‌سازی برای اجرای برنامه عملی پروژه‌های راه‌آهن تورغندی-هرات و هرات-اسپین بولدک اعلام شد. در جریان نشست، طرف افغانستانی اطلاعات فنی جامعی درباره پروژه‌های جاری ارائه و اعلام کرد که عملیات بررسی پروژه راه‌آهن هرات-قندهار تکمیل شده و مراحل طراحی آن در جریان است.

نتیجه این دیدار، امضای صورت‌جلسه و برنامه عملی میان دو طرف و همچنین تصمیم‌گیری برای تشکیل یک کمیته مشترک فنی و مالی بود. این کمیته برای آغاز عملی پروژه‌های راه‌آهن یادشده و بحث در مورد شرایط حقوقی و مالی آینده پروژه تشکیل خواهد شد. مقرر شد که در آینده نزدیک، تیم فنی قزاقستان نیز به افغانستان سفر کند.

در پایان، وزارت خدمات عمومی طالبان به طرف قزاقستانی اطمینان داد که افغانستان برای آغاز عملی این پروژه‌ها کاملاً آماده است و تأکید کرد که این پروژه‌ها باید مطابق قوانین افغانستان اجرا شوند.

قزاقستان و افغانستان با امضای پروتکلی در آوریل ۲۰۲۵، اجرای پروژه راه‌آهن تورغندی-هرات-اسپین‌بولدک را با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان آغاز کرده‌اند. این پروژه خط ریلی، حلقه کلیدی برای اتصال آسیای مرکزی به بنادر جنوبی و دسترسی به آب‌های آزاد محسوب می‌شود.

این توافق در جریان سفر سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، به کابل و در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) با مقامات طالبان از جمله عبدالغنی برادر امضا شد. بر اساس این پروتکل، قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این پروژه راهبردی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

پروژه خط آهن تورغندی-هرات-اسپین‌بولدک، در مرحله بعدی به قندهار راه خواهد یافت و برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مرکز حمل‌ونقل در شهر هرات نیز در دستور کار قرار دارد. این کریدور ریلی، کوتاه‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به جنوب آسیا و بنادر اقیانوس هند محسوب شده و انتظار می‌رود حجم حمل بار سالانه آن به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن برسد.

این طرح، دسترسی کشورهای محاط در خشکی مانند قزاقستان را به آب‌های آزاد فراهم می‌کند و می‌تواند زمان انتقال کالا بین آسیای مرکزی و جنوبی را تا ده برابر کاهش دهد. این پروژه با پشتیبانی مرکز مالی بین‌المللی آستانه و با امکان ایجاد یک شرکت مشترک بین راه‌آهن قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان پیش می‌رود.

برچسب ها: خط آهن تورغندی ، قزاقستان ، سرمایه گذاری در افغانستان
خبرهای مرتبط
سرمایه گذاری تجار قزاقستان در افغانستان
مشارکت قزاقستان در خط‌آهن تورغندی-هرات
تعهد قزاقستان بر سرمایه گذاری در راه‌آهن تورغندی-هرات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
آخرین اخبار
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
ایران و افغانستان همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت را گسترش می‌دهند
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد