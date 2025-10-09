باشگاه خبرنگاران جوان- در دیداری رسمی که روز ۱۷ مهرماه بین مقامات وزارت خدمات عمومی طالبان و هیئتی از قزاقستان به ریاست سفیر این کشور در کابل برگزار شد، طرفین در مورد تقویت روابط تاریخی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

این نشست با حضور معاونان فنی و راه‌آهن وزارت خدمات عمومی طالبان و معاونان وزارتخانه‌های صنعت و ساختمان و حمل و نقل قزاقستان انجام شد.

هدف اصلی این سفر، آماده‌سازی برای اجرای برنامه عملی پروژه‌های راه‌آهن تورغندی-هرات و هرات-اسپین بولدک اعلام شد. در جریان نشست، طرف افغانستانی اطلاعات فنی جامعی درباره پروژه‌های جاری ارائه و اعلام کرد که عملیات بررسی پروژه راه‌آهن هرات-قندهار تکمیل شده و مراحل طراحی آن در جریان است.

نتیجه این دیدار، امضای صورت‌جلسه و برنامه عملی میان دو طرف و همچنین تصمیم‌گیری برای تشکیل یک کمیته مشترک فنی و مالی بود. این کمیته برای آغاز عملی پروژه‌های راه‌آهن یادشده و بحث در مورد شرایط حقوقی و مالی آینده پروژه تشکیل خواهد شد. مقرر شد که در آینده نزدیک، تیم فنی قزاقستان نیز به افغانستان سفر کند.

در پایان، وزارت خدمات عمومی طالبان به طرف قزاقستانی اطمینان داد که افغانستان برای آغاز عملی این پروژه‌ها کاملاً آماده است و تأکید کرد که این پروژه‌ها باید مطابق قوانین افغانستان اجرا شوند.

قزاقستان و افغانستان با امضای پروتکلی در آوریل ۲۰۲۵، اجرای پروژه راه‌آهن تورغندی-هرات-اسپین‌بولدک را با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان آغاز کرده‌اند. این پروژه خط ریلی، حلقه کلیدی برای اتصال آسیای مرکزی به بنادر جنوبی و دسترسی به آب‌های آزاد محسوب می‌شود.

این توافق در جریان سفر سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، به کابل و در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) با مقامات طالبان از جمله عبدالغنی برادر امضا شد. بر اساس این پروتکل، قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این پروژه راهبردی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

پروژه خط آهن تورغندی-هرات-اسپین‌بولدک، در مرحله بعدی به قندهار راه خواهد یافت و برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مرکز حمل‌ونقل در شهر هرات نیز در دستور کار قرار دارد. این کریدور ریلی، کوتاه‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به جنوب آسیا و بنادر اقیانوس هند محسوب شده و انتظار می‌رود حجم حمل بار سالانه آن به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن برسد.

این طرح، دسترسی کشورهای محاط در خشکی مانند قزاقستان را به آب‌های آزاد فراهم می‌کند و می‌تواند زمان انتقال کالا بین آسیای مرکزی و جنوبی را تا ده برابر کاهش دهد. این پروژه با پشتیبانی مرکز مالی بین‌المللی آستانه و با امکان ایجاد یک شرکت مشترک بین راه‌آهن قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان پیش می‌رود.