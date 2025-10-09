امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی از برگزیدگان سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت تجلیل شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سی و دومین اجلاس سراسری نماز امروز پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی شهر رشت برگزار شد.‌

یک هزار و ۴۲۲ اثر از سراسر کشور در بخش‌های مختلف همچون پوستر، اینفوگرافی، تجربه زیسته، مقالات علمی، تالیفات و تحقیقات مربوط به نماز به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری نماز در گیلان ارسال شد که بیشترین آثار در حوزه مقالات علمی است.

هادی حق شناس استاندار گیلان در این اجلاس با اشاره به پیشینه دینی و انقلابی مردم این سامان گفت: گیلان در طول تاریخ با تکیه بر باورهای دینی، نماز و قرآن، در برابر استبداد و تهاجم بیگانگان ایستاده است و امروز نیز باید از این سرمایه معنوی برای پیشرفت و آبادانی استان بهره بگیریم.

استاندار گیلان گفت : گیلان سرزمین ایمان، غیرت و ایثار است و در طول تاریخ با تکیه بر نماز و باورهای دینی توانسته در برابر سختی‌ها و تهدیدها بایستد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی دینداری مردم گیلان افزود: بیش از ۲۲۰ سال پیش در جنگ اول ایران و روس، میرزا موسی منجم‌باشی از اهالی لنگرود با توسل به نماز و قرآن توانست در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کند و گیلان را نجات دهد و پس از او نیز میرزا کوچک‌خان جنگلی با همین روحیه ایمانی در برابر استبداد داخلی و سلطه بیگانگان مقاومت کرد.

به گفته وی در دوران دفاع مقدس نیز بیش از هشت هزار شهید گیلانی برای دفاع از میهن اسلامی و اقامه نماز به شهادت رسیدند و این مسیر در سال‌های اخیر با مجاهدت رزمندگانی همچون شهید مرتضی حسین‌پور شلمانی، نخبه مبارزه با داعش، تداوم یافته است.

حق‌شناس با اشاره به حضور اندیشمندان و عالمان دینی از این دیار، بیان کرد: گیلان سرشار از گنجینه‌های علمی و معنوی است؛ از عارف بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی بهجت فومنی (ره) گرفته تا مجاهدان گمنامی که با ایمان خود، ریشه دینداری را در جامعه زنده نگه داشتند.

وی با بیان اینکه برگزاری سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز در گیلان فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ معنویت است، تصریح کرد: این اجلاس با محوریت نماز، مادران، فرزندان و فناوری برگزار می‌شود و بی‌تردید می‌تواند آثار ماندگاری در اعتلای فرهنگی و اجتماعی استان برجای بگذارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان،با اشاره به نقش معنوی و تربیتی نماز در زندگی انسان گفت: اجلاسیه نماز، انسان را به تأمل در خود و مسیر بندگی فرا می‌خواند.



آیت الله رسول فلاحتی هم در سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز گفت : نماز، آرام‌بخش دل، استحکام‌بخش اراده، ژرف‌کننده ایمان، زنده‌کننده امید و پیونددهنده سرنوشت دنیا با آخرت است.

وی با اشاره به نقش نهادهای مؤثر در ترویج نماز افزود:معلمان، پدران و مادران، معاشران مؤمن و دستگاه‌های تبلیغ دین، از جمله گروه‌هایی هستند که نقش محوری در تبیین ظرفیت‌های نماز دارند.



وی با بیان اینکه نماز، بارزترین و روشن‌ترین مصداق یاد خداوند است، تصریح کرد:ذکر نماز، موجب گشودن درهای رحمت الهی برای گسترش حکمت و معرفت می‌شود و انسان را با سرچشمه‌های معنوی آشنا می‌سازد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه نماز، انسان را در همه ابعاد زندگی بیمه می‌کند ، گفت: نماز بزرگ‌ترین ذکر خداوند است، دوام آن موجب نورانیت دل، اندیشه و فکر انسان می‌شود.

گفتنی است : کارگاه علمی و آموزشی این اجلاسیه نیز با حضور اساتید برجسته برگزار شد و همچنین برخی از مقالات برگزیده در این اجلاسیه ارائه شد.