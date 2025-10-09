ناهید کیانی قهرمان تکواندو جهان و دارنده مدال نقره المپیک پاریس ۲۰۲۴، پس از دیدار با رئیس کمیته بین المللی المپیک، دیوار المپیک را امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در لحظه‌ای نمادین و الهام‌بخش، ناهید کیانی دارنده مدال نقره و پرافتخارترین المپین زن تاریخ ورزش ایران، پس از دیداری صمیمانه با کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک، دیوار المپیک واقع در مقر کمیته بین‌المللی المپیک در لوزان را امضا کرد.

امضای دیوار المپیک یک سنت دیرینه کمیته بین المللی المپیک است که به افتخار ورزشکاران المپیکی که نماینده کشور‌های خود در صحنه جهانی بوده‌اند و همچنان روح المپیک را در زندگی و حرفه خود تجسم می‌بخشند، برگزار می‌شود.

ناهید کیانی که به همراه رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک به لوزان سوئیس سفر کرده است، با درج امضای خود بر روی این دیوار به جمع برجسته ورزشکارانی پیوست که ردپای خود را در تاریخ المپیک بر جای گذاشته‌اند.

 ناهید کیانی پس از امضا، عنوان داشت: بازدید از خانه المپیک و امضای دیوار المپیک برای من افتخار بزرگیست و انگیزه و مسئولیت من را برای تلاش بیشتر در مسیر توسعه ورزش زنان بیشتر می‌کند. 

وی همچنین بهترین لحظه خود از حضور در بازی‌های المپیک را این گونه توصیف کرد: وقتی برای دریافت مدال نقره المپیک پا بر روی سکو گذاشتم، تمام سختی‌ها مثل یک فیلم از جلوی چشمانم گذشت. دوست داشتم طلا بگیرم، اما خوشحالم. تمام تلاشم را بکار می‌گیرم تا در لس آنجلس مدال خوش رنگ‌تر بگیرم. دوست دارم الهام بخش ورزشکاران زن ایرانی باشم.

برچسب ها: کمیته المپیک ، بازی های المپیک
خبرهای مرتبط
در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک مطرح شد؛
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
دنیامالی: برنامه جامع موفقیت در المپیک طراحی شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
آخرین اخبار
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد