رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) دیدار و گفت‌و‌گو کرده و او را برای سفر به کشورمان، رسما دعوت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود خسروی‌وفا رئیس و مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با کریستی کاونتری رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این دیدار که ناهید کیانی المپین و دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک پاریس نیز حضور داشت، خسروی‌وفا به رئیس IOC به خاطر انتخاب تاریخی‌اش به عنوان اولین رئیس زن کمیته بین المللی المپیک و اولین رئیس از قاره آفریقا تبریک گفت و برای وی به عنوان الهام بخش ورزشکاران زن، در هدایت جنبش المپیک و آغاز دوران جدیدی از نوآوری؛ آرزوی موفقیت کرد. وی همچنین از رئیس IOC برای بازدید از ایران رسما دعوت به عمل آورد.

رئیس کمیته ملی المپیک، گفت: افتخار بزرگی برای کمیته ملی المپیک و جامعه ورزشی ما خواهد بود که میزبان شما در کشورمان باشیم. حضور شما به عنوان یک ورزشکار المپیکی برجسته و یک زن الهام‌بخش، بدون شک به ورزشکاران و جوانان ما انگیزه بیشتر خواهد داد.

سپس رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با گرمی این دعوت را پذیرفت و ضمن ابراز قدردانی، تأیید کرد سفر خود را در اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ - برنامه‌ریزی خواهد کرد.

دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم

در ادامه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، گفت: بسیار مشتاق هستم به کشور زیبای شما سفر کنم و از نزدیک شاهد پیشرفت چشمگیر برنامه‌های المپیک شما باشم و از این بابت بسیار خوشحال خواهم شد.

کاونتری ادامه داد: هماهنگی خوب کمیته ملی المپیک شما با همکاران من در کمیته بین‌المللی المپیک، قابل تحسین است.

سپس ناهید کیانی ضمن تبریک به رئیس کمیته بین المللی المپیک، برای وی آرزوی موفقیت کرد و گفت: بسیار خوشحالم که یک بانوی ورزشکار و موفق را در این جایگاه می‌بینم. بدیهی است حضور در این سمت مهم، الهام بخش و موثر در توسعه ورزش زنان در سراسر دنیا خواهد بود.

کیانی در خصوص احساسش در مورد کسب مدال نقره در بازی‌های المپیک، گفت: اول از همه باعث افتخارم بود که پرچم کشور را به اهتزاز در آوردم و دوم این که به نمایندگی از زنان ورزشکار کشورم، این موفقیت را تجربه کردم.

