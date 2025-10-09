باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری القاهرة مصر، آتشبس غزه بین اسرائیل و حماس رسماً به اجرا درآمد.
آتشبس رسماً در شرمالشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمکها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانهها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامهریزی شده است.
مرحله اول توافق آتشبس دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که اسرائیل و حماس قبلاً بر سر آن توافق کرده بودند، خواستار آزادی ۲۰ اسیر زنده در ازای ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی در طول ۷۲ ساعت اول آتشبس است.