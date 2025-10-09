باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده که نزدیک به ۲۵ درصد کودکان افغانستان دچار اضطراب و یک‌هفتم آنان با افسردگی مواجه هستند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که این وضعیت نیازمند اقدام فوری است.

یونیسف اعلام کرد شرایط دشوار اقتصادی، بی‌ثباتی و محدودیت‌های اجتماعی تأثیر عمیقی بر سلامت روان نسل جوان افغانستان گذاشته است. آلیس جیمز، نماینده یونیسف در یک کارگاه آموزشی در کابل، با بیان اینکه وضعیت سلامت روان کودکان و نوجوانان در افغانستان نیازمند توجه فوری است، خواستار تدوین یک استراتژی ملی سلامت روان کودکان و نوجوانان شد.

وی افزود: «هر کودک حق دارد به مراقبت، مهربانی و امید دسترسی داشته باشد. اجرای یک برنامه ملی سلامت روان می‌تواند زمینه‌ساز حمایت جامع از کودکان و نوجوانان باشد و به کاهش آسیب‌های روانی در جامعه کمک کند.»

معاون نماینده یونیسف در افغانستان نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به این وضعیت گفته است: «سلامت روان کودکان باید در اولویت قرار گیرد. بدون حمایت روانی، کودکان نمی‌توانند ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند.»

بر اساس یافته‌های یونیسف، فقر، محرومیت، سوءتغذیه و محدودیت‌های آموزشی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی کودکان هستند. این نهاد افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای کودکان توصیف کرده و خواستار همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی برای تقویت خدمات روانی-اجتماعی، آموزش مربیان و ایجاد محیط‌های امن برای رشد سالم کودکان شده است.